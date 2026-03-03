如今，派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）已成为收购华纳兄弟探索频道（Warner Bros. Discovery）的领跑者，其首席执行官大卫·埃里森（David Ellison）希望将两家公司的流媒体服务合并。

在当地时间周一与投资者的电话会议上，埃里森坚称，如果他以约 1100 亿美元收购华纳兄弟探索频道全部业务的交易获得必要的监管批准，他计划将派拉蒙 +（Paramount +）和 HBO Max 合并。埃里森指出，合并后的服务将使派拉蒙天空之舞拥有“略超过 2 亿直接面向消费者的订阅用户”，但他坚持认为，公司希望 HBO 品牌“保持独立运营”。

“我们的观点是，HBO 应该保持 HBO 的独立性，”埃里森说道。“他们打造了一个卓越的品牌。他们是该领域的领导者，我们希望他们继续保持这种势头。但通过整合平台，我们所有内容的受众将比单独运营时更加广泛。”

埃里森并未就华纳兄弟影业（WBD）可能出现的领导层变动发表评论，但他称赞 HBO 节目主管凯西·布洛伊斯（Casey Bloys）目前在运营该电视台方面“做得非常出色”。

埃里森发表此番言论之前，WBD 曾经历了一场激烈的竞购战。上周，在派拉蒙天空之舞将报价提高至每股 31 美元后，Netflix选择退出谈判，这场竞购战也随之发生了戏剧性的转变。此前，Netflix 和 WBD 曾达成一项价值 830 亿美元的交易，该交易将使这家传统影业的电视和电影制作部门并入 Netflix。在交易失败的消息公布后，派拉蒙天空之舞随即提出了 1080 亿美元的敌意收购要约，并提出了一系列更高的收购报价，试图收购 WBD 的全部资产，其中包括 CNN 等有线新闻频道。

在同一场电话会议上，埃里森表示，新合并的派拉蒙天空之舞 / 华纳兄弟影业将致力于每年至少在影院上映 30 部电影，并以派拉蒙目前计划在 2026 年上映 15 部电影为例，证明该公司能够实现这一新目标。