苹果官网日前意外泄露了一款型号为 A3404 的神秘新机“MacBook Neo”，但该监管文件链接在上线几分钟后便被迅速删除。

结合此前的多方传闻，这款被定位为“平价版”的 MacBook Neo 将成为苹果抢占大众消费与教育市场的关键棋子。在硬件配置上，该机型预计将打破常规，跨界搭载原本用于旗舰手机的 A18 Pro 芯片，并配备一块 12.9 英寸的显示屏。为了平衡成本与性能，消息指出其并未采用苹果自研的 N1 网络芯片，而是转而采用联发科（MediaTek）的解决方案，以此提供对 Wi-Fi 7 和蓝牙连接的支持。

外观与功能设计上，MacBook Neo 展现出明显的年轻化趋势。新机极大概率会推出粉色、蓝色、黄色等多种充满活力的配色方案，且配套的 MagSafe 磁吸充电线预计也将与机身外壳颜色保持一致。在接口布局方面，该机身将配备两个 USB-C 端口，并回归备受好评的 MagSafe 接口。这种高颜值的色彩搭配与实用的接口回归，被视为苹果吸引中小学生及青少年群体转投 Mac 阵营的重要手段。

作为苹果下沉市场的重磅产品，MacBook Neo 的起售价预计落在 599 美元至 799 美元之间。按照苹果最近几日发布节奏，这款新品极有可能在今天（3 月 4 日）晚上 22 点正式通过官网揭开面纱。