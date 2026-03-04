据新加坡数字发展与信息部（MDDI）发布的声明，新加坡正式启动“国家AI影响力计划”（NAIIP），以推动企业与劳动力群体的人工智能能力建设。

据悉，该计划在其《国家人工智能战略2.0》的基础上推出，旨在通过政策与培训体系加速AI在经济体系中的应用。

新加坡信息通信媒体发展局（IMDA）发布的《新加坡数字经济报告》显示，新加坡企业AI采用率在近两年明显提升。2024年，中小企业的AI采用率达到14.5%，较2023年的4.2%显著上升；非中小企业的AI采用率则从44%增长至62.5%。

在此背景下，NAIIP计划在未来三年内支持1万家企业推进AI应用与转型。同时，政府将推动10万名员工成为“AI双语人才”（AI Bilingual），即在自身专业领域中具备AI应用能力，并能够在日常工作流程中实际使用AI工具。

在人才培养方面，该计划将与新加坡人力部及教育部协同推进，提升全国劳动力的AI素养。IMDA也将升级“数字领导者计划”（DLP），并设立DLAB训练营，通过企业与产业合作，为管理层提供AI项目开发的实践培训，以增强企业在AI部署方面的决策能力。

针对中小企业应用门槛问题，IMDA与新加坡企业发展局（EnterpriseSG）已筛选并预批准一批市场验证的AI解决方案，并提供补助支持。官方数据显示，目前约30%的相关解决方案已具备AI能力，未来该比例将提升至50%。

在职业能力建设方面，IMDA还将扩展“科技技能加速计划”（TeSA），帮助非技术岗位员工掌握实际AI应用能力。首批培训将聚焦会计与法律两个横向职业领域，这些职业在多个行业中广泛存在，并在审计、合规、研究、合同管理等工作场景中具有较高AI应用潜力。

相关培训项目将与新加坡特许会计师协会（ISCA）、新加坡法律学会（SAL）以及新加坡企业法律顾问协会（SCCA）合作开发。课程内容包括AI在工作流程中的应用、具体工具的实践操作，以及AI偏见、数据治理与职业风险等合规问题。

根据计划，会计从业者可通过AI自动化处理财务报告与合规监测等重复性任务，并在审计与咨询场景中应用AI工具；法律从业者则可利用AI进行法律研究、文件审查与合同管理，将更多时间投入到分析、策略制定及客户咨询等高价值工作。

最后，IMDA表示，上述职业AI培训项目预计将在2026年上半年启动。与此同时，政府还将推出面向技术人才的AI能力提升计划，帮助软件工程师等技术岗位人员掌握AI系统编排能力，从而能够通过AI智能体构建和管理更复杂的软件系统与工作流程。