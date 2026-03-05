今日凌晨，苹果发布了入门级笔记本电脑MacBook Neo。

据悉，该机中国大陆起售价为4599元，教育优惠起售价为3999元，是目前苹果定价最低的Mac笔记本产品。MacBook Neo已于3月4日开启订购，并将于3月11日正式发售。

MacBook Neo采用铝金属机身设计，重量约1.2千克，提供桃粉色、靛蓝色、银色和柑橘黄色四种配色，并配备同色系妙控键盘。屏幕为13英寸Liquid视网膜显示屏，分辨率为2408×1506，亮度最高500尼特，支持10亿色彩，并配备抗反射涂层。

性能方面，MacBook Neo搭载A18 Pro芯片，并提供256GB和512GB两种存储配置。苹果表示，相比搭载Intel Core Ultra 5处理器的部分PC机型，该机在日常任务中的处理速度最高可提升50%，设备端AI工作负载性能最高可提升至3倍，照片编辑性能最高可提升2倍。芯片内置16核神经网络引擎，用于加速设备端AI计算。该机采用无风扇设计。

续航方面，MacBook Neo单次充电最长可达16小时。设备配备1080p FaceTime摄像头、支持定向波束成形的双麦克风，以及支持空间音频和杜比全景声的扬声器。输入方面，该机配备妙控键盘和多点触控板，部分机型支持触控ID。

连接方面，MacBook Neo提供两个USB-C接口和3.5毫米耳机接口，并支持Wi-Fi 6E与蓝牙6。系统方面，该机预装macOS Tahoe，并支持与iPhone的连续互通功能，包括接力、通用剪贴板和iPhone镜像等跨设备操作。