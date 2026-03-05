微软已为一项人工智能模型接管游戏控制权的技术申请了专利，以便在玩家需要帮助时提供支持。

这项技术最初于2024年注册，旨在帮助那些可能在游戏中遇到困难的玩家。专利文件显示，该技术会弹出一个类似 Clippy 的窗口，提示玩家可以“接管你的游戏”。

玩家可以看到这位“接管者”的姓名和身份，以及他们过去提供的帮助程度评分。相关说明证实，微软正在探索这位“接管者”可以是真人（例如另一位热心的 Xbox 玩家），也可以是人工智能模型。

当另一位“接管者”（无论真假）接管你的游戏时，另一张图片显示你可以与他们聊天，分享建议并了解他们操作背后的原理——如果解决方案涉及一些仅凭屏幕观看无法立即理解的步骤，这将非常实用。这项技术与 Xbox 应用中已有的 Copilot 人工智能助手非常相似。

该专利讨论了在成就解锁时准确追踪玩家身份的必要性，以及确保人类助手与年龄相仿的玩家配对的必要性——例如，避免出现儿童能够加入游戏，在《生化危机：安魂曲》中协助玩家斩杀僵尸的情况。

其他功能包括随时终止辅助功能，以及最终选择是继续从助手离开的位置进行游戏，还是返回到之前放弃控制的位置。

如果这一切听起来似曾相识，那是因为 PlayStation 也申请了一项类似系统的专利，尽管该系统更为简单，它依赖于显示一个 AI“幽灵”玩家供玩家跟随。微软和索尼经常为各种游戏创意申请专利，但最终都未能实现。不过，这项专利能否成功，值得我们拭目以待。

上个月，微软新上任的游戏业务首席执行官阿莎·夏尔玛回应了外界对其人工智能背景的担忧，并表示，在她开始掌管 Xbox 之际，她“对糟糕的人工智能零容忍”。