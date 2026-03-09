据彭博社的马克·古尔曼消息，苹果计划在今年推出至少三款全新 Ultra 级别设备。他表示，尽管苹果目前入门级产品线—Apple Watch SE、第 11 代 iPad 和 MacBook Neo 已经布局完善，但公司正朝着更高端的 Ultra 设备方向进行更重大的转型。苹果计划今年推出至少三款此类产品：

iPhone Ultra：售价约 2000 美元，配备超大内屏与屏下传感器，这款首款折叠屏 iPhone 将“让产品线其他机型黯然失色”；

AirPods Ultra：定价将高于现有 AirPods Pro，位居产品线顶端。新款 AirPods 将搭载计算机视觉摄像头，为 Siri 提供视觉智能数据；

MacBook Ultra：采用支持触控的 OLED 屏幕，整机价格将最高上涨 20%。这款新机定位将高于当前 M5 Pro 和 M5 Max 版本的 MacBook Pro，而非取代它们。

古尔曼表示，尽管“Ultra”命名已在苹果产品线中越来越普遍，但苹果未必会为这三款设备全部使用 Ultra 品牌。他提到，苹果就没有为新款 Studio Display XDR 采用 Ultra 命名。目前苹果已推出 M 系列 Ultra 芯片、Apple Watch Ultra 以及 CarPlay Ultra。

古尔曼预计，未来苹果还会将更多产品线拓展至这一“超高端档位”，包括 iPad 和 Mac。相关产品可能包括一款配备折叠 OLED 屏的高端 iPad，以及一台屏幕更大、性能更强的 iMac。