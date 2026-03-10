受人工智能与数据中心等数字基础设施需求带动，信息与通信子行业成为马来西亚服务业去年获批投资金额最高的板块。

据马来西亚投资发展局（MIDA）日前公布的数据，2025年，马来西亚信息与通信子行业获批投资规模达1529亿林吉特（约合2500亿人民币）。MIDA表示，这部分投资主要来自人工智能、大数据、数据中心和云计算等领域。

根据预计，数据中心将在去年为马来西亚经济贡献141亿林吉特。与此同时，随着数据中心项目扩张，用能需求也在上升。官方称，这一变化正带动大型太阳能项目扩张，并与马来西亚到2050年实现70%可再生能源占比的目标相衔接。

MIDA援引联合国贸发会议（UNCTAD）数据指出，在人工智能需求增长和数字网络扩张推动下，该时期内，数据中心已占全球绿地项目投资总值的五分之一以上。马来西亚也与巴西、印度和泰国一道，被列为吸引大规模数字投资的新兴目的地。

在政策安排上，由投资、贸易和工业部（MITI）与数字部联合推动的数据中心工作组（DCTF）已于去年2月设立。与此同时，数字生态系统加速计划（DESAC）也已调整，纳入电力使用效率和用水效率等指标，并将本地供应商参与、高价值就业岗位创造，以及与高校和技术院校的协同列入重点内容。

制造业方面，马来西亚共录得1354个获批项目，总投资额为1313亿林吉特。其中，电气与电子行业吸纳285亿林吉特投资；化学及化学产品行业吸纳249亿林吉特。

从区域分布看，槟城电子电气产业集群共吸引了83个项目，总额113亿林吉特，其中78%来自外国投资者。

与此同时，丹绒马林汽车产业集群录得6个项目，总额36亿林吉特，项目包括电动车和混动车制造。由边佳兰、丹绒浪沙和巴西古当组成的南部石化产业集群则吸引9个项目，总额75亿林吉特，其中包括可持续航空燃料（SAF）生产项目。MIDA总结道，随着全球航空业脱碳预期上升，相关产能布局将有助于马来西亚在这一细分市场确立位置。