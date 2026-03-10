在最近的一次公司内部员工大会上，微软 CEO 萨蒂亚·纳德拉谈及 Xbox 的未来方向。他指出，团队的核心目标是寻找游戏“最广阔、最全面”的发展形态，让游戏能够突破传统主机平台的限制。

纳德拉表示，公司将继续加大投入，把游戏发展为更具包容性与规模化的娱乐形态，同时仍会保持高品质 3A 游戏体验。

事实上，过去十年微软一直在推动 Xbox 业务转型。早期公司通过 Windows 10 将 Xbox 与 PC 平台进行更紧密整合，随后又推出云游戏项目 Project xCloud，将 Xbox 游戏带到移动设备上。近年来微软更进一步打破平台独占策略，让部分 Xbox 游戏登陆 PS5、Switch 等竞争对手的平台。这一策略在短期内明显提升了软件销售收入。

微软显然仍计划继续扩大这一战略版图。消息称，公司正在考虑在部分国家推出带有广告的免费 Xbox 云游戏服务。

与此同时，微软新任 Xbox 负责人阿莎·夏尔玛近期也透露，公司正在推进“云原生游戏”开发，并暗示正在推进下一代硬件项目 Project Helix 相关计划。微软希望通过云原生游戏与更广泛、低门槛的云平台访问方式，实现纳德拉所说的“扩展和延伸游戏形态”。