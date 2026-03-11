养虾热潮下，扎克伯格的钱包又坐不住了。

据外媒Axios报道，Meta已收购面向OpenClaw等AI智能体的社交网络Moltbook（交易金额未披露）。按照Meta的说法，这笔交易预计将于本月中旬完成，Moltbook联合创始人Matt Schlicht与Ben Parr将于3月16日加入Meta Superintelligence Labs（MSL，超级智能实验室）。不过，相比此次动向本身，它所延续出的Meta意图，或许更为值得关注。

从产品形态上来看，Moltbook并不是一个面向大众用户的常规社交平台。正如介绍，Moltbook是用来让智能体验证身份、绑定背后的人类所有者，并彼此建立联系、分享内容和协调任务的聚合地。换句话说，它更像是围绕AI智能体展开的一次早期产品实验。

这一定位，也直接体现在了团队的去向安排上。外媒称，该团队将直接并入MSL。作为MSL的负责人，Alexandr Wang于2025年6月加入Meta，成为其史上首席AI官（Chief AI Officer），并将直接向扎克伯格汇报。在这样的组织安排下，MSL显然不是一条普通业务线，而是Meta在本轮AI竞赛中优先级最高的核心单元之一。

只是，组织重整与高调招人之外，Meta在这一轮AI周期里仍面临一个无法回避的现实问题。与OpenAI的ChatGPT、谷歌持续推进的Gemini相比，Meta虽然已经拥有Meta AI和Llama这两条清晰的AI主线，也积累了可观的用户与开发者规模，但在外界认知中，它至今仍缺少一个足以定义这一轮浪潮的标志性AI产品入口。

Meta曾在2024年9月表示，Meta AI月活已超过4亿（到同年12月又称接近6亿）。此外，其Llama也在去年3月达到10亿次下载。可这些数据更多说明它已经建立起存在感，并不等同于它已经占据了这一轮AI竞争的头部位置。

这也是为什么，单靠Llama这一张牌，已经很难构成Meta的核心壁垒。Llama早期曾帮助Meta在开源模型路线中迅速出圈，也让它在闭源模型主导的竞赛里走出了一条不同路径；但随着行业竞争的重心不断从基础模型本身，转向助手产品、开发者生态以及agent框架，Meta也需要在模型之外补上更多能力。Moltbook这类仍处于早期阶段的团队之所以会被迅速纳入MSL，在这样的背景下就更容易理解。

而如果把时间线再拉长一些，这种提前卡位的动作对Meta来说也并算不陌生。回到2021年10月，当时，Facebook正式更名为Meta。公司给出的表述非常明确：新品牌的核心，是把元宇宙带到现实。扎克伯格也在同期公开表述中提出，公司将转向“metaverse-first, not Facebook-first”的发展逻辑。

彼时，面对移动互联网红利见顶、行业寻找下一代计算平台的节点，Meta试图以最直接的方式，把自己放进下一轮技术叙事的中心位置。但就在Meta持续加码元宇宙的过程中，生成式AI以超出全行业预期的速度，迅速成为新的焦点。

过去两年里，Meta一边延续Llama的开源路线，一边不断加码AI基础设施、模型能力和组织建设。到去年中旬，Alexandr Wang被纳入公司AI中枢，MSL也成为Meta在这轮竞赛中最鲜明的组织信号之一。放在这条脉络里再看Moltbook，这笔交易的重要性显然不在于它本身能定义什么，而是更进一步解释了为什么Meta这一轮的卡位动作会显得比以往更前置、更密集。

回到现在来看，以其团队规模，Moltbook未必会成为决定Meta下一阶段走向的关键资产，但这笔收购依然提供了一个足够清晰的截面：每当新一轮技术浪潮开始成形，Meta总会通过品牌转向、组织重构、核心人才吸纳和前沿团队收编这些最直接的方式，努力让自己处于下一轮竞争的关键位置。

只是，这一波浪潮下，Meta能够如愿走到前列么？可以确定的是，至少，Meta仍不愿错过。