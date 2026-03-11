动点出海获悉，总部位于新加坡的数字性能测试公司Mozark近日宣布获得4000万美元B轮融资。

据了解，本轮融资由国际金融公司（IFC）与RMB Capitalworks领投，老股东Kalaari Capital继续参投。

Mozark表示，本轮资金将用于推进全球市场扩张，并支持潜在战略收购。根据披露，公司接下来将重点拓展美国及“全球南方”市场，同时加强跨应用、网络及AI基础设施的测试与测量能力。此外，Mozark还计划加快其面向“代理间通信”（agent-to-agent communication）系统测试平台的商业化进程。

据介绍，Mozark会模拟用户从打开应用到完成操作的实际使用过程，以测试数字服务在不同设备、网络和地区环境下的表现。其平台通过生成合成遥测数据，帮助企业在问题影响终端用户之前，提前发现并排查应用程序、AI系统以及数据中心、网络、硬件和电力系统等底层基础设施中的性能问题。

运营方面，Mozark透露，公司目前已服务于20多个国家的50多家企业和政府客户，客户类型涵盖监管机构、电信运营商及金融机构。其测试部署可在数千台真实在线设备上同时运行，累计已执行超过2500万次测试。