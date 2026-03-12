据彭博社记者马克·古尔曼报道，传闻中苹果即将推出的可折叠 iPhone 将采用类似 iPad 的界面，允许用户并排查看多个应用程序。古尔曼还透露，外屏尺寸与小型 iPhone 相仿。内屏据称将采用更宽的屏幕比例，类似于谷歌第一代 Pixel Fold，但与目前市面上的可折叠旗舰机型（例如 Galaxy Z Fold 7）有所不同。

尽管更新后的布局可能使多任务处理更加便捷，但古尔曼指出，这款可折叠 iPhone 将无法运行现有的 iPad 应用程序。不过，苹果据称正试图通过在其“核心”应用程序中添加屏幕左侧的侧边栏来充分利用手机更大的屏幕空间。古尔曼表示，这将使开发者能够让他们的 App 的 iPhone 版本更接近 iPad 体验。

古尔曼称，苹果折叠屏手机可能不会采用 Face ID，而是将 Touch ID 集成到侧边按钮中，因为“前面板太薄，无法容纳 Face ID 传感器阵列”。这意味着，苹果将不会采用用于前置摄像头和 Face ID 的药丸型刘海，而是会使用一个小小的打孔摄像头。古尔曼此前曾报道，这款折叠屏手机的外观可能类似于两部 iPhone Air 拼接在一起。

即使没有药丸型刘海，古尔曼还报道称，这款折叠屏 iPhone 仍将保留苹果的动态岛功能，使用户能够实时查看事件。此外，该设备据称还将配备双后置摄像头，售价约为 2000 美元（约 13750 元）。