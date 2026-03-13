动点出海获悉，包括由Delight Ventures和Global Brain共同领投的Pre-A轮股权融资在内，总部位于马来西亚的B2B定制采购平台CUSTA近日宣布获得近430万美元资金。

CUSTA表示，这笔资金将主要用于加速平台开发、扩充管理层及核心人才团队，并加大营销投入，以拓展马来西亚和新加坡市场的客户基础。同时，公司也在推进AI在客户服务、创意制作、生产计划、生产管理及物流等环节的应用，以提升运营效率、可预测性和规模化能力。

CUSTA主要面向企业提供定制化产品采购服务，覆盖企业礼品、活动周边、印刷品和品牌套件等品类。CUSTA称，希望通过平台化方式，解决传统定制市场中定价和交付周期不透明、供应商分散以及小批量订单履约不稳定等问题。

市场表现方面，CUSTA透露，公司目前已建立包含4500多款商品的产品目录，并在马来西亚和新加坡累计交付超过50万件定制产品。

背景上，有数据指出，目前，马来西亚和新加坡的定制产品市场规模合计约67亿美元。但当前，线下商业活动仍是这一市场的重要需求来源。据一份来自马来西亚会展局（MyCEB）的数据显示，2025年，当地共落地了393场商业活动，带来约合10.3亿美元的经济影响。

关于此次投资逻辑，Delight Ventures合伙人Kosuke Nishida表示，企业定制产品市场规模庞大，但目前仍高度依赖传统、分散的采购方式，普遍面临定价不清晰、交付周期不稳定等结构性问题。他认为，CUSTA已在东南亚市场验证了自身的规模化履约能力。