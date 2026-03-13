微软近日宣布推出“独立健康空间”Copilot Health，用户可以查询化验结果、查看医疗记录、搜索医生或医疗机构，并分析来自可穿戴设备的数据，还可完成各种健康相关问答。

该功能将分阶段推出，不会立即向所有用户开放。用户可以加入候补名单，等待获得使用权限。

微软表示，Copilot Health 不会取代医生，也不会提供诊断或治疗建议。其定位是帮助用户理解个人健康数据，用户可以通过 HealthEx 从美国超过 50000 家医院和医疗机构导入医疗记录，也可以导入化验结果。

Copilot Health 还支持苹果、Oura 和 Fitbit 等厂商的 50 多种可穿戴设备。系统主页可以显示步数等实时数据，也可以提醒用户即将到来的医疗预约，具体取决于用户愿意共享的数据。

用户还可以通过 Copilot Health 寻找医生。系统连接美国实时医疗服务提供者数据库，用户可以按照专科领域、地理位置、使用语言以及保险计划筛选医疗机构或医生。

微软表示，Copilot Health 通过优先引用来自全球 50 个国家权威医疗机构的信息，提高回答的质量和可靠性。Copilot Health 的回答会附带来源链接，同时还会提供来自哈佛健康出版的专家解答卡片。

此外，Copilot Health 聊天记录与普通 Copilot 系统完全隔离，并受到额外的隐私与安全控制保护。公司还称，这些聊天数据不会被用于训练 AI 模型。用户可以随时删除健康数据，也可以关闭来自可穿戴设备等数据来源的访问权限。