微软聘请知名游戏分析师，意在重振 Xbox 主机业务

Xbox 已聘请深受玩家喜爱的行业分析师马修·鲍尔（Matthew Ball）担任首席战略官。鲍尔本人也通过 LinkedIn 确认了这一消息。他加入 Xbox 的目标是重振其主机业务。目前，由于全球内存短缺、微软近期内部动荡以及来自索尼、任天堂和即将加入的 Valve 的持续竞争，Xbox 的主机业务正处于困境。

鲍尔是一位风险投资家和科技行业顾问，在分析新兴数字经济和电子游戏市场方面拥有丰富的经验。他最近担任 Epyllion 的首席执行官兼创始人，该公司是一家咨询公司和数字制作公司，同时运营着一个大型元宇宙投资基金。鲍尔定期发布对行业巨头和发展趋势的分析报告，包括年度游戏行业现状（State of Gaming）报告。他著有《元宇宙》（The Metaverse）一书，该书深受蒂姆·斯威尼（Tim Sweeney）、马克·扎克伯格、卡莉·克劳斯（Karlie Kloss）以及前 Xbox 负责人菲尔·斯宾塞喜爱。

今年二月，微软对其长期稳定的Xbox领导团队进行了大刀阔斧的改革，斯宾塞和总裁莎拉·邦德离职，Xbox 游戏工作室负责人马特·布蒂晋升为首席内容官。微软 CoreAI 部门前总裁阿莎·夏尔玛接替斯宾塞，出任 Xbox CEO。上任后，夏尔玛降低了 Game Pass 的价格，预告了名为 Project Helix 的 PC-主机混合型主机，并将微软的 Copilot 人工智能助手从 Xbox 生态系统中移除。如今，她又聘请了鲍尔来负责 Xbox 硬件方面的新战略。

今年的管理层变动发生在微软 2025 年 7 月另一轮大规模裁员之后，此次裁员对游戏部门造成了沉重打击，导致多款游戏项目被取消，多个工作室关闭。当然，在此之前，微软曾耗费数年时间积极收购多家游戏工作室，包括 Double Fine、Compulsion Games 和 ZeniMax Media，最终在 2023 年以 690 亿美元的价格收购了动视暴雪，并获得了法院批准。

在另一项人事变动中，微软前 Azure OpenAI 和 AI Core 基础设施负责人 Scott Van Vliet 日前正式加入 Xbox，担任首席技术官。这一消息最初由 The Game Business 报道，随后不久便在 LinkedIn 上得到确认。