亚马逊高管：AI 已越过恐怖谷，普通观众难分辨

亚马逊米高梅影业 AI 工作室负责人阿尔伯特·程（Albert Cheng）表示，AI 已越过“恐怖谷”，普通观众很难分辨内容是否由 AI 参与生成。

他表示 AI 技术已经明显越过“恐怖谷”阶段，不再只是容易被识别的生硬工具，而是能进入实际影视生产流程的内容能力。

恐怖谷是指人们面对“接近真人但又不够自然”的角色或影像时，产生不适感的现象。它常出现在数字人、动画角色和 AI 生成视频中。

他认为，AI 可帮助洛杉矶恢复影视制作，尤其适合中小体量项目，并建议税收激励向 AI 辅助影片和小团队倾斜。

在他看来，洛杉矶当前的制作困境，与税收激励更偏向大型项目有关。大型制作虽然能带动就业，但制作周期长、岗位轮换慢，难以持续拉动更多项目落地。

相比之下，若把激励范围扩展到 AI 辅助影片和小规模团队，产业有机会承接更多中小项目，形成更高频的制作节奏。他直言，从就业角度看，自己更愿意看到 10 部作品，而不是 1 部大制作。

不过，阿尔伯特·程也提醒业界不要被 AI 的便利与速度“带着走”。他形容 AI 具有“成瘾性”，因为它比传统方法更快、更省力，但人仍需主动思考使用边界，不能因此削弱判断力。只有在保持人类主导的前提下，影视行业才可能真正接住 AI 带来的效率与产能机会。