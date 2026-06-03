最便宜的苹果电脑爆了，MacBook Neo 三周卖出 110 万台

苹果 MacBook Neo 上市近三个月便收获开门红，助力该公司开拓新客群，也打破了长久以来外界对 Mac 消费群体的固有认知。

IDC 数据显示，在截至 3 月的财季里，MacBook Neo 出货量达 110 万台，彼时新款 M5 芯片 MacBook Air 与 MacBook Pro 尚未发布；后两款机型首发季度出货量分别仅 90 余万台、55 万台。

IDC 副高级副总裁纳夫肯达尔·辛格表示，该数据含金量十足：这款新品 3 月中旬才开售，整季在售时长仅有三周左右，而且出货量从 4 月初才开始大幅攀升。

MacBook Neo 于 3 月初正式发售，起售价 4599 元，比入门款 MacBook Air 便宜约 45%。苹果打造这款笔记本的初衷，是降低 Mac 的入手门槛、覆盖更多消费人群。该机沿用苹果高端笔记本多数设计质感，配备铝合金机身与 13 英寸液态视网膜显示屏；为压低成本定价，产品做出部分取舍：搭载 A18 Pro 芯片而非 M 系列自研处理器，基础版标配 8GB 运行内存。

辛格称，目前市场反馈印证了苹果的定价策略，MacBook Neo 在印度等多个国家的市场需求远超预期，当地经销商始终面临备货紧缺难题。

IDC 数据显示，3 月财季全球出货的 MacBook Neo 中，44% 销往美国；而该机型在印度仅上架数周，当地出货量仍接近 1.8 万台。

MacBook Neo 在印度起售价 69900 印度卢比，而同地区入门版 MacBook Air 定价 119900 卢比。

辛格在接受 TechCrunch 采访时表示：“Windows 笔记本售价持续走高，叠加 Neo 亲民的定价，催生了这款产品的超高市场需求。”

IDC 资深市场分析师巴拉特·谢诺伊指出，Neo 的热销或将重塑苹果在印度等市场的产品布局。此前在印度市场，M1、M2、M3 芯片版老款 MacBook Air 常年依靠大促降价走量，是苹果出货主力机型。

辛格表示：“随着 Neo 热度不断走高，后续老款机型的市场处境还需持续观察。”

苹果 CEO 蒂姆·库克在 4 月财报电话会上透露，消费者对 MacBook Neo 的反响“火爆超乎预期”，产品上市后苹果深陷供货短缺问题；他同时提到，依托 Neo 的拉动，苹果 3 月财季新增 Mac 用户数量创下历史新高。

调研机构 Counterpoint Research 副总监戴维·纳兰霍认为，MacBook Neo 的价值不止于亮眼的首发销量：这款产品正在帮苹果跳出原有用户圈层，吸纳大批首次选购 Mac 的消费者，切入过去苹果鲜有布局的低价笔记本赛道。

他补充道，依托 Neo，苹果在 400 至 699 美元价位笔记本市场的份额，有望从当前约 2% 提升至 15% 左右。

纳兰霍表示：“现阶段虽上市时间尚短，但 MacBook Neo 称得上苹果近年战略意义最重的 Mac 产品之一。当下全球 PC 行业正遭遇内存涨价、产品变相缩水涨价的困境，这款新品却助力苹果持续拓宽市场版图。”

IDC 的辛格则认为，Neo 的目标客群不止新用户：相比历代 Mac 产品，苹果为 Neo 划定了覆盖面更广的受众，这套打法有望帮助苹果在消费级、小微企业笔记本市场抢占更多份额。

MacBook Neo 首发热销，已经倒逼竞品跟进布局。戴尔本周推出新款 XPS 13，起售价 699 美元，精准对标同价位赛道；戴尔坦言，MacBook Neo 的面世印证了市场对高质感亲民价位笔记本的旺盛需求。

不过辛格提示，首发季度数据仅能反映阶段性表现：随着苹果逐步缓解产能瓶颈、扩充铺货范围，本财季 Neo 出货量预计将迎来暴涨。