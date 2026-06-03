XBOX 的咸鱼翻身，难道要靠发布会上不提索尼？

新上任的 Xbox 首席执行官阿莎·夏尔玛（Asha Sharma）最近暗示，Xbox 很可能在未来发布会上移除竞争对手标识。这是 Xbox 试图通过采取粉丝所要求的激进举措来挑起竞争的最新例证。

但是，Xbox 迎合网声的突发奇想，究竟能获得多少好处？在 2026 年开启与 PlayStation 之间新一轮主机大战，对 Xbox 来说是否值得？对此我深表怀疑。

作为过去几年跨平台战略的一部分，Xbox 一直在其发布会中加入竞争平台的标识。如果 Xbox 游戏发布会（Xbox Games Showcase）或合作伙伴预览（Partner Preview）中展示的游戏也将登陆 PlayStation 5 或 Nintendo Switch，微软会说明这一事实。将于 6 月 8 日凌晨播出并展示《神鬼寓言》等将登陆 PS5 游戏的 Xbox 游戏发布会，也将遵循这一做法。

5 月 30 日，专注于 Xbox 资讯的知名 X 账号 Klobrille 表达了失望之情，发帖称：“我觉得许多人最起码的期望是，至少在发布会期间，Xbox 能真正将重点放在自家平台上。” 自 2 月接任 Xbox 首席执行官以来一直活跃在 X 上的夏尔玛对此作出了回应，她表示包含竞争平台的标识“是一个失误”，微软正在“讨论如何对未来的 Xbox 节目进行调整”。

虽然下周的 Xbox 游戏发布会上似乎仍将像往常一样出现 PS5 和 Switch 2 标识，但未来 Xbox 似乎不会再对竞争对手那么客气了。尽管这般改变可能会赢得那些在网上叫嚣着要与 PlayStation 再来一场主机大战的硬核粉丝的感激，但我更担心这种反应式举措对 Xbox 的长期发展会造成何种影响。

夏尔玛接手时，Xbox 正处于艰难处境，而且要扭转局面并没有什么简单方案。将精力集中在对 PlayStation 这种小打小闹的挖苦上，感觉是在浪费 Xbox 的时间。这种说法混淆了玩家希望 Xbox 主机推出更多独占游戏，和 Xbox 完全不应承认其它平台的两种观点。社交媒体上一些最铁杆的 Xbox 粉丝可能同时呼吁这两种做法，但陷入这种语义之争只会让 Xbox 把精力浪费在对大多数玩家来说并不重要的事情上。

我赞赏 Xbox 玩家之声（Player Voice）征集玩家反馈的做法，也希望 Xbox 领导层足够明智，能够分辨哪些意见值得采纳，哪些不值得。制作优秀游戏或提升 Xbox Series X 主机使用体验，对玩家群体来说才最有价值。在发布会上作秀地移除标识，除了能暂时安抚那些无论如何都会在社交媒体上制造喧闹的狂热粉丝外，没有任何实际意义，而且还会剥夺 Xbox 发布会观众原本能够获取的信息。

Xbox 目前处于剧烈变革时期，夏尔玛似乎正在听取各方战略建议，包括 X 上那些抱怨的网红。那些喧嚣的声音会促使 Xbox 重拾一场本已处于劣势的主机大战，而不是将精力集中在以更有意义的方式提升 Xbox 的声誉上。

当然，如果 Xbox 能够重新专注于开发、支持和发行跨平台优秀游戏，情况会更好。Xbox 想要成功，就需要触达那些尚未接触这一平台或玩他们家第一方游戏的玩家群体。他们可以通过将 Xbox 游戏移植到其他平台，或者通过宣传，鼓励 PlayStation 玩家转战 Xbox 来实现这一点。

仅仅迎合自身已有的忠实粉丝群体，并不能吸引那些不常上网、也不热衷于毫无意义主机大战的玩家。因此，通过煽动主机大战来暂时挽回一些好感，并非长久之计。

围绕着夏尔玛 Xbox 账号形成的舆论回音室效应，或许会让很多人误以为 Xbox 发布会上的 logo 真的那么重要，但事实并非如此。Xbox 需要触及那些已经完全对这种炒作循环失去兴趣之人。

未来，Xbox 终会就如何支持和推广其它平台，做出明确且坚定的最终决定。到那时，我希望夏尔玛以及领导团队的其他成员，能将这一点铭记在心。