DayOne获45亿美元融资，TikTok Shop越南份额达41%｜SEA Now

过去一周，东南亚科技市场有哪些新动向值得关注？SEA Now将带你回顾（2026.06.01-2026.06.07）这一周值得关注的企业进展、产业趋势与投融资动态。

推荐看点

数据中心平台DayOne获得45亿美元融资。

TikTok称在越南累计投资近50亿美元，TikTok Shop市场份额达41%。

Grab把自动驾驶汽车和配送机器人列入越南试点计划。

初创公司方面，本期关注对象包括新加坡数据脱敏与合成数据平台DataMasque，融资规模为400万美元。

以上。让我们进入本期正题。

区域风向

数据中心平台DayOne获得45亿美元融资：据公司声明，新加坡数据中心开发和运营商DayOne Data Centers完成45亿美元C轮股权融资最终交割。本轮融资由现有投资方Coatue和Hillhouse领投，印尼投资机构和Achi Capital Partners等新投资方参与。DayOne称，资金将用于推动其在新加坡、马来西亚、印尼、泰国、日本、中国香港、芬兰和西班牙等市场扩张。公司自2022年成立以来，已在亚太和欧洲获得超过1.5GW容量预订，主要建设面向全球云厂商和企业客户的AI就绪数据中心园区。

BDx在印尼获得1.2GW电力容量：BDx Data Centers旗下BDX Indonesia近日与印尼电力公司PLN达成战略合作，在印尼项目组合中获得1.2GW电力容量。相关容量包括西爪哇Jatiluhur的CGK4 AI园区788MVA、南雅加达Cilandak的CGK3A扩容至60MVA，以及西爪哇Suryacipta的CGK5项目385MVA。BDx称，CGK4为印尼首个获得NVIDIA DGX-Ready认证的数据中心园区，可提供最高650MW可再生能源匹配容量，并已支持H100级GPU部署。

NVIDIA将越南纳入亚洲主权AI合作：在Computex期间，NVIDIA公布亚洲主权AI合作进展，越南成为相关合作覆盖的市场之一。NVIDIA宣布与FPT集团合作开发Nemotron-Personas-Vietnam数据集，该数据集属于Nemotron-Personas项目，用于构建结合人口、语言和劳动力统计特征的合成数据集。FPT同时作为NVIDIA Cloud Partner提供区域加速计算和工具支持。越南电信企业Viettel旗下Viettel AI也在基于NVIDIA开放模型基础设施微调Nemotron 3 Super，用于越南本地法律AI应用。

FPT与泰国SCG合作AI和企业数字化：FPT集团近日与泰国工业集团SCG签署合作协议，合作范围覆盖AI驱动运营、企业平台、ERP转型、云、IoT、数据治理和安全治理等方向。SCG称，其正在从数据驱动企业转向AI驱动企业。根据合作计划，双方还将通过试点项目和联合创新工作坊推进工业应用中的数字化落地。

FPT与康福德高试点AI智慧出行：FPT集团日前与新加坡交通集团康福德高签署合作协议，计划在亚太市场推进AI和智慧出行项目。双方合作方向包括车队管理、预测性维护、需求预测、智慧交通系统、互联出行和物流优化等，并将通过试点、联合研究和创新工作坊推进。康福德高业务覆盖公共交通、出租车、私召车、汽车工程和物流等领域。

TikTok称在越南累计投资近50亿美元：在一次当地沟通中，TikTok越南负责人披露，公司过去七年在越南累计投资近50亿美元，并计划在当地设立本地法人实体。相关安排将用于加强数据管理、简化信息提交流程，并提升本地运营协作效率。公司称，其越南生态目前包括超过600万名内容创作者、50万名卖家和50万名广告主，年处理电商订单接近30亿单。根据Metric.vn数据，截至2025年底，TikTok Shop在越南电商市场份额为41%，Shopee为56%。

冬海集团拟在越南拓展银行、金融和物流业务：冬海集团近日披露了在越南进一步扩大业务范围的计划。相关方向包括银行、金融服务和现代物流，并延续其在电商、跨境电商、数字支付、数字金融服务和数字供应链等领域的布局。根据Metric.vn数据，截至2025年底，Shopee在越南电商市场份额为56%，TikTok Shop为41%。

Grab把自动驾驶汽车和配送机器人列入越南试点计划：据报道，Grab近期向越南方面披露下一阶段投资计划，内容包括自动驾驶汽车、配送机器人和共享充电基础设施等方向。公司提出，到2027年在越南建设6000个共享充电点。Grab称，目前在越南提供GrabBike、GrabFood和GrabTaxi等服务。公司2025年收入为33.7亿美元，其中越南收入为2.55亿美元。

AXS与NTT DATA探索新马跨境账单支付：新加坡支付解决方案提供商AXS近日与日本NTT DATA签署谅解备忘录，计划探索跨境账单支付服务。合作将先从新加坡和马来西亚开始，双方计划推动各自账单支付网络互联，让两地用户可通过本地平台支付对方市场的账单。马来西亚方面，e-pay将作为接入点提供消费者支付渠道和账单方连接。新加坡方面，AXS将通过数字平台和自助服务终端网络提供账单方接入。

开泰银行与蚂蚁国际合作泰国跨境支付：开泰银行近日与蚂蚁国际签署合作备忘录，计划共同开发面向泰国的跨境支付和流动性管理基础设施。双方称，合作将结合开泰银行的受监管金融能力和蚂蚁国际的金融AI方案，并利用J.P. Morgan旗下Kinexys的Blockchain Deposit Accounts支持实时美元流动性转移。相关方案仍需完成必要审批。

马来西亚推出5000万林吉特中小企业上市计划：据当地媒体报道，马来西亚近日推出PKS@BURSA计划，目标是帮助中小企业进入马来西亚交易所资本市场。该计划到2030年拟投入5000万林吉特，约合1239万美元，目标覆盖200家中小企业。项目包括SME Listing Fund和能力建设计划，融资额度为200万至500万林吉特，年利率5%，期限最长五年。成功在五年内上市的参与企业还可获得最高20%的返利。

LG将在越南海防建设半导体基板工厂：LG Innotek近日推进越南海防半导体基板工厂项目。项目计划于2026年7月开工，2027年5月完工，工厂面积约相当于45个足球场，将生产RF-SiP、FC-CSP和FC-BGA半导体基板。LG Innotek称，越南工厂将作为通用型半导体基板生产基地，韩国龟尾工厂则侧重新技术和高附加值产品。截至目前，LG已在海防七个主要项目中累计投资106亿美元，当地LG生态包括超过50家配套企业，并为近3.1万名员工提供就业。

数据报告

新加坡占东南亚气候科技融资近八成：Tracxn报告显示，截至2026年6月，东南亚气候科技领域累计获得约11亿美元融资，覆盖268轮融资，其中新加坡以8.72亿美元居首，占比约79%。印尼以1.62亿美元位居第二，主要融资来自ALVA、Charged和MAKA等电动汽车相关企业。越南融资额为5300万美元，其中Dat Bike贡献主要部分。泰国和柬埔寨分别录得2000万美元和1600万美元。报告显示，2026年至今，东南亚气候科技共录得四轮融资，总额约1700万美元，低于2025年上半年14轮、4100万美元的水平。

初创公司

DataMasque｜数据脱敏与合成数据平台，新加坡

DataMasque是一家总部位于新加坡的数据脱敏与合成数据平台，主要面向高度监管行业提供敏感数据保护、测试数据生成和AI训练、分析相关的数据处理工具。公司产品用于帮助企业在使用客户数据进行测试、分析和AI项目时降低敏感信息暴露风险。

公司称，自2023年底种子轮以来，其团队人数增长至原来的三倍，年度经常性收入增长六倍。其客户包括New York Life、ADP、Best Western Hotels and Resorts、One NZ、TAL，以及新西兰、澳大利亚和美国的机构客户。公司还推出了面向非结构化数据的新能力，可处理通话记录、邮件和日志等数据类型。

融资方面，DataMasque近日获得400万美元融资，由Wavemaker Ventures领投，现有投资方OIF Ventures和Icehouse Ventures继续跟投。公司称，本轮资金将用于帮助高度监管行业客户在控制风险的前提下使用核心数据资产，并支持其在重点市场扩张。