既看重 AI 又嫌弃 AI？小岛秀夫最新发声：它只是个“创意清洁工”

上个月，在普拉达（Prada）以著名游戏开发者小岛秀夫和电影导演尼古拉斯·温丁·雷弗恩为主题的一场艺术装置宣传短片中，出现了一个由生成式 AI 制作的小岛秀夫。这种粗制滥造的 AI 垃圾让许多粉丝感到不快。小岛最近分享了他对这项备受争议技术的更广泛看法。

“艺术即生命，” 他在接受《华盛顿邮报》关于该艺术展的专访时说道。“ 但是在 50 年、100 年后会怎样，我不确定。也许 AI 能够创造艺术，但在我有生之年，我认为我不会看到那一天。我对它不感兴趣。” 他补充说：“我们会找到一条使用技术的正轨，而这真的取决于年轻人将如何去使用它。”

他在关于一场名为“Satellites II”的大型活动的专访背景下说出这番话。该活动是此前在日本东京举办类似活动的延续，它旨在引发人们对模拟（analog）技术、音乐，以及小岛与雷弗恩之间超越语言障碍和时区的友谊的沉思。

尽管小岛在社交媒体上极为活跃，其创意事业版图也在不断扩大，但他与当下这项最热门技术之间的关系却一直难以捉摸。当一些开发者拥抱它、另一些人抵制它时，目前仍不清楚生成式 AI 究竟在这位《合金装备》（Metal Gear Solid）系列创作者的世界观中占据着怎样的位置。

“小岛秀夫曾来 Valve 讨论他的新游戏《死亡搁浅》，他提到了他非常看重未来在 AI 领域的工作……” 加布·纽维尔（Gabe Newell）在最近被曝光的一封 2018 年写给埃隆·马斯克的电子邮件中写道。“他在谈论他有多么想去太空，然后我提议把他介绍给你。”

去年秋天，在接受《连线》杂志日本版（Wired Japan）采访时，小岛描述了“一个[他]保持领先一步、与 AI 共同创作的未来”，似乎将这项技术称为“朋友”。他暗示生成式 AI 不会被用来取代创造力，而是可以被利用来“提高效率”。

他向《华盛顿邮报》重申了这一观点，报道称：“小岛表示，AI 最适合充当处理创意杂活的‘清洁工’，而人类必须留在真正创造艺术的房间里。” 至于这对他下一部潜行式动作冒险游戏《Physint》到底意味着什么，我们将拭目以待。