Xbox 新女掌门无惧内存短缺：Project Helix 就是要人人买得起

自今年阿莎·夏尔玛接手 Xbox 业务以来，外界对这家游戏主机品牌的舆论风向意外地一片向好。这位新任首席执行官下调了 Game Pass 的售价，搭建了专门收集玩家反馈的沟通渠道，同时还考虑让独占游戏重新回归 Xbox 平台。

不过，即将推出的 Project Helix 才是对这位 Xbox 掌舵人的真正考验。据称，这款主机将成为 Xbox 迄今为止研发成本最高的一代产品。但夏尔玛表示，即便当下存储芯片供应紧张，她也会力争让这款新主机做到亲民定价。

她在接受彭博科技频道采访时坦言，自己上任的目标就是推动 Xbox 创新，让 Project Helix 成为普通消费者买得起的主机。她提到，受 AI 产业热潮影响，本世代主机的价格在末期不降反升，而她接下来的百日工作计划，核心就是解决这一问题。

夏尔玛称，“如果止步不前、缺乏创新，产品才会真正变得昂贵。我来到这里，就是为了攻克这个难题。如今硬件行业遭遇供应链危机，绝不能借此抬高售价。我们必须从底层做出改变，革新创新思路、重构商业模式、调整产品上市策略，目前团队正为此努力。”

她也坦言，受主机销量持续下滑的困境影响，Xbox 在新一代产品中已无力承担硬件成本上涨的压力。她表示，公司正着手调整商业模式与硬件研发思路，以此压低 Project Helix 的售价。

多位业内可靠消息人士透露，Project Helix 主机的零售价定为 1200 美元。这款主机搭载完整版 AMD Magnus APU，并整合了 Steam 平台功能，综合性能堪比一台价值 3000 美元的高端电脑。

即便如此，有消息称 PS6 的售价仅为 Project Helix 的一半。这位 Xbox 新掌门人若想抗衡索尼，就必须兑现承诺，推出一款定价亲民的新品主机。