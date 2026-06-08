微软解析 Xbox 独占新规：策略更灵活，但吸引玩家买主机仍是首要目标

微软调整了 Xbox 独占游戏的相关策略，两款新作将仅登陆 Xbox 主机与 Windows 平台。如今 Xbox 管理层也详细说明了这一策略的具体执行方式。

刚刚举办的 Xbox 游戏发布会，充分体现出微软有意迎合核心玩家群体。这场发布会正式宣告 Xbox 将重启平台独占游戏策略，备受期待的《战争机器：事变日》与《发条革命》确定为 Xbox 平台独占作品，同步登陆主机和 PC。那么其余游戏又将如何安排？Xbox 官方表示，旗下第一工作室的游戏是否设为独占，将视具体情况逐一决定。

Xbox 内容总监马特·布蒂在近期接受游戏电台 Gamertag Radio 采访时称，在线服务型游戏会继续采用多平台发行模式，而其他类型游戏则有可能定为 Xbox 平台独占。他还表示，只要公布发售日期，就会同步说明登陆平台。

我们希望让玩家有理由选择 Xbox、入手 Xbox 设备，成为 Xbox 的忠实粉丝。同时，我们也想回馈长久以来支持我们的每一位玩家。我们清楚独占游戏的重要性，因此敲定了 2026 年推出《战争机器：事变日》、2027 年上线《发条革命》。 在此明确表态：我们旗下大型在线服务类游戏，未来仍会坚持多平台发行。凡是此前对玩家作出的承诺，我们都会一一兑现。 接下来，我们会审慎决策，而非仓促定论。后续我们也会持续考量相关规划。相信大家都清楚，一旦我们公布游戏发售日期，就一定会同步说明其登陆平台。 总而言之，所有项目都会单独评估。但有一点可以确定：公布发售日期的同时，就会明确登陆平台，届时大家也会清楚具体安排。

目前除上述两款作品外，Xbox 尚未公布其他主机独占游戏。微软未来还会推出哪些独占内容与专属功能，目前也依旧未知。