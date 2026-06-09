WWDC 2026：库克谢幕，Siri接棒

今年的WWDC 2026上，苹果并没有带来新硬件。

众所周知，按照苹果此前公布的接班安排，约翰·特努斯将在9月1日接任苹果CEO。这也让WWDC 2026成为蒂姆·库克最后一次以CEO身份登上WWDC舞台。

大会期间，谈起自己的CEO任期，库克提到，这些年最让他难忘的时刻之一，是把新的工具交给开发者，再看到他们用这些工具改变人们连接、创作、学习和体验世界的方式。而到了这一次，这句话也有了新的指向。

过去两年，Apple Intelligence一直是苹果最受关注、也最受质疑的一条产品线。新版Siri迟迟没有完整上线之后，苹果需要回答的，已经不只是有没有AI，而是Apple Intelligence到底要怎样进入用户的设备。

Siri AI：迟到两年，终于站到台前

关于这个问题，现在，苹果希望先从Siri AI开始回答。

两年前的WWDC 2024上，苹果用“新版Siri”来展示Apple Intelligence（苹果智能）的能力边界，承诺它会带来更个人化、更主动的使用体验。但之后很长一段时间里，“完全体”Siri并没能按计划上线。到了WWDC 2026，苹果再次让Siri回到发布会中心，并给了它一个新名字：Siri AI。

按照苹果的说法，苹果希望Siri从“听到指令”变成“看懂场景”。Siri AI会接入iPhone、iPad、Mac、Apple Watch和Apple Vision Pro。它可以理解屏幕内容，调用信息、邮件、照片等个人数据里的上下文。用户可以让它搜索设备内的信息，回答当前屏幕相关的问题，或者通过应用操作完成跨应用任务。

这种变化也体现在不同设备的入口上。在iPhone上，它从灵动岛附近被唤起时，回答以卡片形式展开。在Mac上，它将进入聚焦搜索（Spotlight），用户可以在搜索栏里直接提问，也可以选择文件让Siri AI处理。在Apple Vision Pro上，用户看向漂浮在视野里的Siri图标，就能发起对话。此外，苹果还为Siri AI准备了独立应用，用来查看过往对话，并通过iCloud在不同设备之间同步记录。

这些变化让Siri AI的定位从语音助手往系统操作层前移。过去很多年，Siri并不缺存在感，但多数时候处理的还是定闹钟、查天气、打开应用这些基础任务。WWDC 2026上的Siri AI，要面对的是用户正在看什么、设备里有什么、不同应用之间能不能被调动起来。

让AI来自习惯，而非改变

当然，Siri AI成立的前提，是Apple Intelligence本身有足够的系统能力支撑。在介绍Siri之前，苹果也重点展示了一套新的Apple Intelligence架构。

这套架构以苹果自己的基础模型为核心，同时也使用了Google Gemini相关技术。按照苹果介绍，新模型会同时运行在设备端和私有云计算上，通过系统编排器调用个人上下文、聚焦搜索的语义索引、网页信息、应用操作和屏幕感知能力。

因此，Siri AI并非一个孤立的助手功能。它背后依赖的，是Apple Intelligence能否理解用户设备里的信息，能否找到合适的应用能力，能否在联网时继续维持苹果强调的隐私边界。

在默认应用里，Apple Intelligence先进入的，是用户每天都会反复接触的浏览和账户安全。Safari可以帮用户整理大量标签页，也能按自然语言指令监测网页变化。密码应用会识别泄露或薄弱密码，支持一次性更新多个存在风险的密码。

到了信息、邮件、日历和电话这些沟通与日程应用里，Apple Intelligence处理的则是更碎片化的上下文。聊天里提到照片、提醒或笔记，信息应用会给出对应建议。通话时需要查找航班确认码，电话应用也能直接调出相关信息。邮件和日历里的搜索，也更偏向自然语言。

再往后，照片、家庭和快捷指令对应的是另一类日常任务：创作、管理和自动化。照片应用补上了生成式编辑能力，包括清理、画面延展和空间重构。家庭应用会把相关通知合并成一条持续更新的信息，也能总结摄像头录像内容。快捷指令的变化更接近自动化，用户只需要描述想完成的任务，系统就能生成相应流程。

于此，不难发现，苹果想展示的，是AI能力可以沿着原来的系统习惯进入设备，而不是让用户重新适应一个单独的AI产品。

苹果更新，不止AI

AI之外，苹果也为系统体验和平台安全带来了新的变化。Craig Federighi把今年系统更新分成三块：让平台更流畅、更可靠、更容易使用，儿童安全，以及Apple Intelligence。

在iOS 27、iPadOS 27、macOS Golden Gate、watchOS 27和visionOS 27里，苹果给了大量常规系统更新。去年争议不小的Liquid Glass设计增加了透明度滑块，用户可以在设置里调整显示效果。Mac上，统一工具栏、横向侧边栏和彩色侧边栏图标也重新回来。性能方面，苹果称iPhone和iPad的应用启动速度最高提升30%，拍摄后的照片加载速度最高提升70%，隔空投送传输速度最高提升80%。

搜索是另一项被单独提到的系统更新。苹果重新设计了聚焦搜索、照片和邮件背后的搜索索引，让用户查找旧邮件、旧照片和文件时能更快得到相关结果。对于暂时用不上新Apple Intelligence功能的地区来说，速度、搜索、界面和稳定性更新，反而会比Siri AI更早进入日常使用。

系统体验之后，苹果用了不短的时间介绍儿童安全。新的儿童账户默认启用适龄保护，家长可以通过设置助理选择孩子最初能访问哪些应用。Ask to Browse把过去的应用购买审批扩展到网页访问，孩子想打开新网站时，需要向家长请求许可。联系人审核、通信安全和屏幕时间也继续扩展，覆盖新联系人确认、暴力或血腥图片识别，以及娱乐、游戏、社交媒体的分类时间建议。

开发者、地区限制、设备门槛

值得一提的是，除了为默认应用赋能，接下来，苹果也希望Apple Intelligence能够进入第三方应用。

为了让第三方应用接入这套能力，苹果更新了开发者工具。新的应用意图和聚焦搜索索引，会让第三方应用里的内容更容易被Siri AI调用。基础模型框架继续扩展，开发者可以输入图片，加入自定义技能，也可以通过同一套Swift接口调用服务器模型。Core AI则面向本地模型，让开发者在Apple芯片上运行自己的模型。

相应的，Xcode 27也顺着这个方向进行了更新。新的编码助手不只负责生成代码，还可以帮助开发者本地化整个应用、与模拟设备交互，并连接Figma、GitHub等工具。开发者也可以选择不同模型和智能体，包括Gemini。新的Device Hub则把真实设备和模拟器统一到一个界面里，让开发者更方便地测试多点触控、外观变化和动态尺寸调整。

但从开发者工具回到用户端，Siri AI仍然不会同时到达所有人。

按照苹果公布的时间表，开发者测试版从发布会当天开始提供，公开测试版下月提供，正式版今年秋季作为免费软件更新上线。Siri AI会在今年晚些时候先以测试版提供，初期面向设备设置为英语的用户。（在中国大陆，Siri AI和其他新的Apple Intelligence功能依然暂不可用。此外，欧盟用户也会遇到延迟，Siri AI不会首发登陆该地区的iOS 27和iPadOS 27设备上。）

而针对Siri AI和Apple Intelligence的相关功能，Apple Watch端的门槛也变得更高。标准款Apple Watch需要2024年发布的Series 10及之后的机型，Ultra系列需要2023年发布的Ultra 2及之后机型，SE系列则需要SE 3，并且附近要配对一台支持Apple Intelligence的iPhone。

此外，一些依赖服务器模型的功能会有每日使用限制（比如图像生成），更高额度也会和部分iCloud+订阅计划相关。

结束是另一个开始

回望整场WWDC 2026，如你所见，苹果把最棘手的问题押在了Siri上，也留给了继任者。而在库克层面，不难发现，他留下的是一份路线图，而非一张成绩单。他在这其中划定了苹果的AI可以长成什么样，但把它养成什么样，这会是特努斯的事。

这是库克时代的最后一场WWDC，却是特努斯要回答的第一道题。