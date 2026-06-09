涨价的代价！Xbox 流失数百万玩家，现在急了想挽回

Xbox 首席战略官马修·鲍尔表示，Xbox 在 2025 年 10 月大幅提高了 Game Pass 的价格，导致微软损失了数百万玩家。他日前在夏季游戏节（Summer Game Fest）的 The Game Business Live 活动上发表了讲话，分享了 Game Pass 的商业运作情况。

鲍尔说：“短短几个月内，我们就流失了数百万订阅用户。” Game Pass Ultimate 是 Game Pass 的最高级别，价格从每月 19.99 美元涨到了 29.99 美元，这一价格变动对许多玩家来说都难以承受。截至 2024 年 2 月，Xbox Game Pass 拥有超过 3400 万用户（这是目前已确认的最新数据），而 Xbox 尚未公布当前的 Game Pass 订阅用户数量。

鲍尔表示，在涨价后的几个月里，在新任 Xbox CEO 阿莎·夏尔玛的领导下，Xbox 已经“调整了定价策略”。夏尔玛曾在 2026 年 4 月泄露的一份备忘录中承认 Game Pass“对玩家来说太贵了”，当月晚些时候，Xbox 就下调了价格。现在，Game Pass Ultimate 的月费为 22.99 美元。今年 5 月，Xbox 还宣布与 Discord 合作推出一个更便宜、功能更精简的版本。

Xbox 试图通过降低 Game Pass 价格以及推出更多独占游戏来赢回玩家。此前，Xbox 曾尝试将自家 IP 移植到其他主机平台——比如 PlayStation 5 上的《光环：士官长》——如今，Xbox 正在重新评估其独占游戏策略。

“玩家可以期待一个可靠的游戏库，这能够回报他们对 Xbox 平台的长期投入，并让他们继续成为 Xbox 玩家。业内人士都明白，独占游戏对于 Xbox 平台的增长和品牌建设至关重要。” 鲍尔在活动上如是说。

然而，在周日的 Xbox 游戏展示会之后，Xbox 对独占游戏的重视似乎更像是一场公关噱头。时间会证明，用 2000 年代初主机大战的说辞来吸引核心玩家，能否赢回不到一年前流失的玩家，更遑论吸引公司赖以生存的新一代玩家，从而顺利度过世代交替。