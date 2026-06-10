和 Siri AI 聊太久，它会提醒你休息

iOS 27 的代码中出现了休息提醒相关内容，这意味着 Siri 在进行长时间对话后，可能会向用户弹出休息提示。

如今对话式聊天机器人引发的担忧日益增多：部分用户会对其产生过度依赖，或是长时间与其交谈，仿佛对方是真人一般。

有相关报道提及极端案例，出现了所谓的“人工智能妄想症”或“聊天机器人妄想症”。用户在长时间和聊天机器人互动后，会产生妄想症状，原本存在的心理问题也进一步加重。

为此，OpenAI、Anthropic 和谷歌等企业纷纷增设安全机制，提醒用户人工智能陪伴工具存在局限性，并倡导健康的使用方式。

例如，ChatGPT 如今在对话时长过久时会弹出提示，建议用户休息。而 Claude 在用户长时间使用后，也会提醒用户歇一歇、喝点水或是暂时放下设备。

在本周的苹果全球开发者大会主旨演讲中，苹果谈及了研发 Siri AI 过程中，涉及的多项隐私与使用责任问题。但对于对话时间过长这一情况，苹果并未作出说明。

社交平台用户艾伦·佩里斯发现，iOS 27 代码里存在一段名为“休息提示语”的文本代码，这表明 Siri AI 大概率会在长时间对话后推送休息提醒，同时还会告知用户：Siri 并非真人。

根据佩里斯分享的代码内容来看，目前并未设定固定的提醒触发时长。苹果或许会结合时长及其他综合判定条件来决定是否弹出提示，也就是说，触发限制并不仅仅取决于对话时长，还会受其他因素影响。

苹果尚未正式确认这项功能，也未说明其具体运作方式，该功能目前也并未上线。现阶段，相关内容仅存在于系统代码当中。即便如此，这些代码文本也足以说明，苹果清楚推出人工智能聊天产品，就必须承担相应的社会责任。