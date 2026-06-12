官方“发好人卡”，苹果：Siri AI 对和你谈恋爱 100% 没兴趣

苹果软件工程高级副总裁克雷格·费德里吉（Craig Federighi）与营销副总裁格雷格·乔斯维克（Greg Joswiak）日前出席 Mostly Human 播客，就 iOS 27 系统全新 Siri、全新儿童安全保护措施发表个人见解。
据悉，苹果打造 AI 的终极目标是提供“实用工具”（utility），而非“情感陪伴”（companion）。当主持人问及：“用户使用全新 Siri 时，能否将其打造为 AI 男友或女友”时，克雷格给出的明确答案是：“绝对不会”。
克雷格对此解释道：
我们的答案恰恰相反。如果你用过市面上其他聊天机器人，就会发现它们会很重视用户参与度，甚至表现出迎合倾向。它们希望把你吸引进来，可能鼓励你透露更多个人信息，然后利用这些信息作为情感连接的基底。
而我们的理念完全相反。Siri 的设计初衷是告诉用户：“听着，这不是我的职责。我诞生是为了帮助你完成任务，了解广阔的世界”。
但如果你试图将 Siri 当作恋爱对象来互动，那么 Siri 不会接受这种角色扮演，它对这类事情完全没兴趣。
格雷格则表示，苹果并不想为了 AI 而做 AI，而是将 AI 自然地融入到 iPhone 等产品：
我们喜欢技术消失的感觉，让用户只需要专注于内容本身。
AI 这件事也是一样，我们不是为了向外界说“我们也在做 AI”，而是在思考“AI 如何让一切变得更好？”。
当 AI 能让所有体验变得更好时，我们的产品也能受益。我们希望在用户现有的使用习惯基础上满足他们的需求。让产品和功能本身变得更强大，而 AI 只是帮助这些产品和功能变得更好的有用技术。