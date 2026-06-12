官方“发好人卡”，苹果：Siri AI 对和你谈恋爱 100% 没兴趣

苹果软件工程高级副总裁克雷格·费德里吉（Craig Federighi）与营销副总裁格雷格·乔斯维克（Greg Joswiak）日前出席 Mostly Human 播客，就 iOS 27 系统全新 Siri、全新儿童安全保护措施发表个人见解。

据悉，苹果打造 AI 的终极目标是提供“实用工具”（utility），而非“情感陪伴”（companion）。当主持人问及：“用户使用全新 Siri 时，能否将其打造为 AI 男友或女友”时，克雷格给出的明确答案是：“绝对不会”。

克雷格对此解释道：

我们的答案恰恰相反。如果你用过市面上其他聊天机器人，就会发现它们会很重视用户参与度，甚至表现出迎合倾向。它们希望把你吸引进来，可能鼓励你透露更多个人信息，然后利用这些信息作为情感连接的基底。

而我们的理念完全相反。Siri 的设计初衷是告诉用户：“听着，这不是我的职责。我诞生是为了帮助你完成任务，了解广阔的世界”。

但如果你试图将 Siri 当作恋爱对象来互动，那么 Siri 不会接受这种角色扮演，它对这类事情完全没兴趣。