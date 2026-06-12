Xbox 战略官：考虑引入广告降低玩家门槛，但不会泛滥

据 Windows Central 报道，微软 XBOX 首席战略官马修·鲍尔认为，在游戏内添加广告或许能让产品受众更广。

马修表示：

游戏行业存在双重问题。3A 大作开发成本已经水涨船高，硬件和软件的价格也在飞速增长，大家都对此感到不满。如果涨价是唯一选择，那显然不是好事。

我认为最好的实例来自电视流媒体行业。多年来，这些平台在美国市场的新增用户，几乎全部来自带广告的订阅方案。

当然，带广告的订阅方案并没有使无广告方案消失。那些产品依然存在，也依然受欢迎。

所以，我们的问题并不是“能否把广告塞到所有东西里”。而是能否让原本负担不起、不会尝试游戏的人，也能接触到我们的平台和品牌。