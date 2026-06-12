Xbox 战略官：考虑引入广告降低玩家门槛，但不会泛滥

据 Windows Central 报道，微软 XBOX 首席战略官马修·鲍尔认为，在游戏内添加广告或许能让产品受众更广。
马修表示：
游戏行业存在双重问题。3A 大作开发成本已经水涨船高，硬件和软件的价格也在飞速增长，大家都对此感到不满。如果涨价是唯一选择，那显然不是好事。
我认为最好的实例来自电视流媒体行业。多年来，这些平台在美国市场的新增用户，几乎全部来自带广告的订阅方案。
当然，带广告的订阅方案并没有使无广告方案消失。那些产品依然存在，也依然受欢迎。
所以，我们的问题并不是“能否把广告塞到所有东西里”。而是能否让原本负担不起、不会尝试游戏的人，也能接触到我们的平台和品牌。
从这名高管的说法来看，如果 XBOX 未来探索广告方案，更多是向玩家展示游戏折扣信息、订阅服务等。微软未来也有可能推出带广告的 XGP 服务，而不是向各大品牌开放广告位。
不过聊到具体执行计划时，他表示：
我目前没有任何具体计划可以透露。坦率地说，虽然我对这个领域很感兴趣，但没有深入研究的打算。这一切的出发点是“我们如何接触更多用户？如何让产品更实惠？如何保证开发团队打造优秀作品？”。
我们想这个事情并不是为了在玩家面前摆一个广告，然后卖他们披萨。