新加坡推出2035标准路线图，AI标准制定成重点

动点出海获悉，新加坡企业发展局（EnterpriseSG）近日推出S&C 2035路线图，计划通过加强标准制定、测试认证和国际合作，强化新加坡在人工智能等新兴技术全球标准体系中的参与度，并巩固其作为数字贸易和新兴技术可信枢纽的定位。

据介绍，该路线图将从三方面推进：推动企业更早采用标准以支持经济增长，建设面向未来的测试与认证生态，并加强新加坡在全球标准网络中的可信合作伙伴角色。

AI是此次路线图的重点方向之一。随着生成式AI、大语言模型和自主系统加速发展，全球相关监管和治理框架仍在形成过程中，新加坡希望在正式规则进一步成型前，参与早期标准和行业共识的制定。

这一阶段也被称为“预标准化”。与等待正式监管规则落地后再进行合规适配不同，预标准化更强调在技术和应用仍快速变化时，先推动不同市场、机构和产业方围绕测试、互操作性和可信度形成基础共识。

新加坡企业发展局表示，将支持不同成长阶段的企业更早采用和参与标准制定，重点覆盖AI、精准医疗、海上风电等新兴领域。这一安排旨在帮助企业在创新和扩张过程中更快对接国际市场要求，并降低不同技术和监管体系之间的摩擦。

在AI标准合作方面，新加坡企业发展局已与英国标准协会、韩国技术与标准院、澳大利亚标准协会以及加拿大标准委员会签署多边谅解备忘录。该合作旨在弥合AI技术快速发展与正式标准制定周期较慢之间的差距，推动相关规则在早期阶段形成更广泛共识。

此外，新加坡还与美国国家标准协会签署合作协议，将在AI、量子技术等关键和新兴技术领域深化合作。通过这些安排，新加坡希望在全球技术治理和产业标准体系中取得更早参与权。

除AI之外，新加坡也在扩大区域和可持续领域的标准合作。新加坡企业发展局还与越南和印度尼西亚签署相关协议，以加强区域内AI标准和合格评定能力。同时，新加坡也与碳标准机构Gold Standard Foundation和Verra建立合作，推动可持续相关认证和保障框架建设。

从此次路线图看，新加坡的重点并不只是补充AI治理框架，而是通过标准、测试认证和国际合作，提前参与新兴技术规则的形成。对于高度依赖跨境贸易、数字服务和区域总部经济的新加坡而言，标准体系正在成为其强化数字贸易和技术治理枢纽角色的重要工具。