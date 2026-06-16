EA 推游戏内广告平台，承诺品牌植入“零干扰”

艺电（Electronic Arts）宣布推出全新平台 EA Advertising，旨在“通过其全球游戏产品组合中的数字和现实体验，革新品牌与受众的互动方式”。该平台将允许品牌和合作伙伴在艺电旗下游戏产品组合（例如其体育游戏系列）中创建“定制化整合”。

根据新闻稿，EA Advertising 将使品牌能够“通过动态、实时的广告位，从体育场馆标牌到定制的游戏内内容，直接融入游戏体验，旨在提升而非干扰玩家体验”。“在这些互动式游戏环境中，品牌本身成为游戏的一部分，反映了玩家在现实世界中与广告的互动方式。”

艺电表示，品牌可以在各种实时环境中激活，广告位将根据“广告活动目标进行定制，并根据汇总的互动数据持续优化广告活动”。艺电列举的品牌整合示例包括数字广告牌、记分牌以及体育游戏的品牌广播叠加层。广告商还可以与 EA 以“保护隐私的方式”合作，以提升广告定向效果，并充分利用 EA Sports 合作伙伴计划。该计划是一个面向精选合作伙伴的优质生态系统，旨在帮助他们开发“游戏内整合、实时服务激活、创作工具、社交游戏体验和社区驱动型项目”。

EA 首席体验官 David Tinson 在新闻稿中表示：“玩家每天都会来到 EA 的游戏和实时体验中，进行游戏、观看、创作和互动。这为品牌提供了一个绝佳的机会，让他们能够以既能提升价值又能尊重玩家体验的方式进行展示，同时还能在我们团队构建的世界中保持真实性。通过 EA 广告，我们正在帮助品牌以与玩家息息相关且专为玩家打造的方式融入这些精彩瞬间。”

Visa、Lowe’s、红牛、Xfinity、Peacock 和 Mountain Dew 等品牌此前已在《麦登橄榄球》《大学橄榄球》《FC》等游戏中亮相，并与 EA 广告建立了合作关系。