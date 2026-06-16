Xbox 业务调整持续：旗下工作室关闭，两名高管宣布离职

上周，Xbox 负责人阿莎·夏尔马发出一份备忘录，预警在即将到来的裁员潮之前，Xbox 将进行一次“重置”（reset）；而时至今日，Kotaku 报道称 Xbox 计划关闭曾开发《午夜之南》（South of Midnight）的工作室 Compulsion Games。

自二月份接手以来，夏尔马做出了一些重大决策，包括下调 Xbox Game Pass 的价格，以及将《战争机器：事变日》和《发条革命》定为 Xbox 主机独占游戏。但在那份关于“重置”的备忘录中，夏尔马与首席内容官马特·布蒂探讨了 Xbox 业务面临的诸多挑战，其中之一便是其工作室体系存在“过度扩张”的问题：

我们有幸掌管着那些具有巨大潜力和玩家需求的行业标杆级游戏系列，但我们并未给予它们足够的资金支持，以确保其在竞争中胜出。与此同时，正如我们在上周末的发布会上所见，拥有稳健的第一方及第三方独占游戏和新 IP 阵容，对于我们的成功至关重要。我们需要重新评估这些要素与我们未来五年投资重点之间的平衡。

据 The Game Business 报道，该公司的 Xbox 游戏工作室（Xbox Game Studios）负责人克雷格·邓肯（Craig Duncan）和 Xbox 游戏工作室幕僚长路易丝·奥康纳（Louise O’Connor）也宣布他们即将离职。邓肯曾执掌 Rare 工作室，并于 2024 年 10 月接任现职位。

今年 5 月，夏尔马对 Xbox 平台团队进行了重组，其中包括引入了一些她曾在微软 CoreAI 团队共事过的高管。