GCash母公司推进菲律宾IPO，新加坡修订单一家族办公室框架｜SEA Now

过去一周，东南亚科技市场有哪些新动向值得关注？SEA Now将带你回顾（2026.06.15-2026.06.21）这一周值得关注的企业进展、产业趋势与投融资动态。

推荐看点

GCash母公司Mynt获批推进菲律宾IPO。

印尼国家主权财富基金达南塔拉发行15亿美元国际债券。

南亚和东南亚能源基础设施平台规模达30亿美元。

初创公司方面，本期关注对象包括马来西亚创立的客户对话管理平台respond.io、新加坡增长融资平台Choco Up和新加坡企业AI平台Pints AI，融资规模从560万美元到6250万美元不等。

以上。让我们进入本期正题。

区域风向

AWS在越南推出首个Local Zone：亚马逊云科技近日在越南推出首个Local Zone，位置位于河内，可为当地用户提供个位数毫秒级延迟。该Local Zone将AWS托管的计算和存储基础设施部署到更靠近越南用户的位置，面向医疗、金融、游戏和媒体等行业。企业可使用与AWS区域相同的API和工具，在AWS区域和河内Local Zone之间运行工作负载。AWS称，越南已有VIB、VPBank、Trusting Social和GSM等机构使用河内Local Zone，MOMO、Vinamilk、Techcombank和Sovico Group等也属于其越南客户基础。

GCash母公司Mynt获批推进菲律宾IPO：菲律宾数字钱包GCash母公司Mynt近日表示，其董事会和股东已批准提交注册声明，并向菲律宾证券交易所提交潜在首次公开募股申请。根据披露，本次发行相当于Mynt上市后总股本的12%，每股面值为0.03菲律宾比索，发行将包括新股和老股。Mynt是菲律宾金融科技公司，旗下GCash已从电子钱包发展为当地主要金融超级应用和无现金生态之一。

南亚和东南亚能源基础设施平台规模达30亿美元：全球基础设施投资机构I Squared Capital与美国国际开发金融公司DFC计划建立一个30亿美元投资平台，面向南亚和东南亚开发能源基础设施。根据计划，I Squared管理的投资工具将投入15亿美元，DFC将追加15亿美元。该平台将聚焦液化天然气及相关能源进口、存储和运输基础设施，以应对区域电力需求增长、能源供应不足和工业发展受限等问题。I Squared称，其自2014年以来已在亚洲24个市场部署超过90亿美元资本。

新加坡修订单一家族办公室监管框架：新加坡金融管理局日前宣布，修订后的一家族办公室框架已于2026年6月15日生效。新框架为符合条件的一家族办公室在新加坡设立运营提供更简化流程，同时加强整体监测。符合要求的一家族办公室只需通知新加坡金融管理局其运营情况，并在受监管银行开设账户，同时提交年度申报，内容包括管理资产总额和开户银行名称。现有一家族办公室将有一年过渡期，需在2027年6月15日前符合新框架要求。

印尼国家主权财富基金达南塔拉发行15亿美元国际债券：印尼国家主权财富基金达南塔拉（Danantara Indonesia）近日通过旗下Danantara Investment Management发行15亿美元国际债券。根据披露，本次发行包括7.5亿美元5年期票据和7.5亿美元10年期票据，收益率分别为5.35%和5.95%。发行峰值订单簿约为46亿美元，超过最终发行规模三倍，投资者来自美国、欧洲、中东、非洲和亚洲等市场。达南塔拉于2025年2月正式成立，定位为印尼国家主权财富基金，也被外界称为“印尼版淡马锡”，主要承担国有资产管理、长期资本运作和国家重点发展项目投资等职能。

新加坡推出3700万美元数字内容支持计划：新加坡IMDA近日推出Digital Content and Capability Development计划，规模为4800万新元，约合3700万美元，旨在支持媒体专业人士和公司制作数字内容。该计划为期四年，覆盖数字内容开发和能力建设两大方向，将支持短视频、微短剧、AI辅助制作流程和AI生成内容等新格式。首轮认证已有117家公司通过，首个提案征集窗口从2026年6月18日开放至7月31日。

新加坡呼吁东盟推进AI采用并保持数据流动：新加坡数字发展及新闻部长Josephine Teo近日在雅加达数字峰会上表示，东南亚在数字基础设施、年轻技术人口和区域合作方面具备推进AI采用的条件。她提到，区域数据中心容量预计将在2025年至2030年间增长至三倍以上，海底电缆网络也在加强数字连接。但她同时指出，过度限制性的数据政策和狭义的技术主权理解可能影响AI落地，东盟数字经济框架协议DEFA将是建立共同数字贸易规则和可信跨境数据流的重要机制。

新加坡修订收购与合并守则：新加坡金融管理局根据证券业委员会建议发布修订后的《收购与合并守则》，新规则将于2026年7月16日生效。修订重点包括交易保护措施、协议安排、要约人声明和妨碍行动等方面。新规则将把目标公司可支付的分手费上限设为公司价值的1%，并要求目标公司董事会及财务顾问说明相关费用为何符合股东利益。修订后的守则还要求协议安排会议在公告后六个月内举行，并强化要约价格、要约期限和潜在要约人澄清义务等规则。

新加坡与微软合作AI安全评估和模型访问框架：新加坡IMDA与微软近日签署合作备忘录，计划深化AI安全与安全性相关合作。合作内容包括AI安全技术研究、信息共享，以及面向前沿AI模型可信访问的政策框架。根据协议，双方将研究智能体AI、多语言AI安全、模型评估方法、工具和基准，并探索如何为安全测试和安全评估建立前沿模型访问机制。相关合作也将与新加坡AI Safety Institute等机构衔接。

越南和新加坡建筑科技使用率位居区域前列：Autodesk发布的《State of Digital Adoption in the Construction Industry 2026》报告显示，越南有52%的本地员工每周使用建筑行业专用技术，位居区域首位。澳大利亚为48%，新加坡为47%。报告称，区域建筑行业技术采用正在加速，但技能、流程和数据协同仍影响进一步应用。相关数据也显示，越南和新加坡在建筑数字化利用率上高于多个成熟市场。

数据报告

Claude在新加坡创业公司中的客户数同比增长258%：新加坡金融平台Aspire数据显示，Anthropic Claude正在缩小与ChatGPT在新加坡创业公司中的差距。Claude客户数同比增长258%，总支出增长17倍。相比之下，ChatGPT仍保持更高使用基础，但两者差距正在收窄。报告认为，AI工具正在从试验性软件变成创业公司的基础设施支出，模型选择也更趋多元。

新加坡最年轻职场人AI日常使用率只有20%：ADP Research《People at Work Report 2026》显示，新加坡18岁至26岁员工是各年龄段中最少每天使用AI的人群，日常使用率为20%，低于27岁至39岁员工的25%和40岁至54岁员工的23%。报告显示，年轻员工并不必然是职场AI使用最积极的人群。该数据也提示，企业在推进AI工具使用时，仍需要面向不同年龄层设计培训和应用路径。

亚太日本地区仅约半数员工认为自己准备好适应AI：Cornerstone OnDemand报告显示，亚太日本地区只有52%的员工认为自己已准备好适应AI和自动化。该调查覆盖澳大利亚、新西兰、印度、印尼、新加坡、日本、韩国和菲律宾等八个市场，共涉及1297名HR负责人和2435名员工。报告称，员工准备度与管理层对组织AI readiness的信心之间存在落差，可能影响企业AI转型落地。

初创公司

respond.io｜客户对话管理平台，马来西亚创立

respond.io是一家马来西亚创立的客户对话管理平台，主要帮助企业集中管理来自WhatsApp、TikTok、Instagram、Messenger、Telegram、邮件和在线聊天等渠道的客户沟通。公司成立于2017年，面向B2C企业提供社交消息、语音和AI智能体相关工具。

公司称，目前年经常性收入达到3500万美元，同比增长169%。respond.io服务超过1万家企业，覆盖180多个国家，每季度处理超过20亿条消息。公司已将语音通话、渠道集成和AI智能体功能纳入产品体系，并与AWS和OpenAI等技术提供商合作。

融资方面，respond.io近日获得6250万美元B轮融资，由Camber Partners领投，Endeavor Catalyst和现有投资方参投。公司称，本轮资金将用于加强区域业务、推进并购，尤其是面向北美和欧洲市场扩张。

Choco Up｜增长融资平台，新加坡

Choco Up是一家总部位于新加坡的增长融资平台，主要为中小企业提供增长资本和营运资金融资方案。公司服务对象覆盖多个行业和不同增长阶段企业，并通过非传统融资方式满足企业扩张需求。

公司称，自成立以来已向本地企业发放超过1亿新元融资，约合7800万美元。Choco Up表示，新加坡中小企业融资申请同比增长85%，AI和技术相关投资正成为更常见的资金用途之一。

融资方面，Choco Up近日获得AlteriQ Global提供的1500万美元信用融资工具，首笔提款已完成。公司称，该融资工具可支持约500家新加坡中小企业获得增长和营运资金。

Pints AI｜可审计企业AI平台，新加坡

Pints AI是一家新加坡企业AI初创公司，主要面向受监管金融机构提供可审计AI部署平台。公司平台Autothought可直接连接银行和保险公司的核心系统，用于自动化承保、理赔、入职和其他流程，同时为每个AI辅助决策生成完整审计轨迹。

公司称，在不到两年时间里，Autothought已帮助四个国家的12家机构累计节省1000万美元。Pints AI的重点是解决金融机构内部AI项目难以从试点进入核心流程的问题，尤其是承保、理赔和信用评估等需要可追溯和可解释决策的环节。

融资方面，Pints AI近日获得560万美元Pre-A轮融资，由Tin Men Capital领投，SBI Ven Capital共同领投，SEEDS、NTUitive、SUTD Venture Fund和Tenity参投。资金将用于扩充工程团队、建设治理和审计能力，并开发Autothought Studio。