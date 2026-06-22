约翰·特努斯执掌苹果后，计划重新提升设计部门话语权

彭博社记者马克·古尔曼在最新一期《Power On》中，梳理了苹果公司过去十年的管理层架构变化：在蒂姆·库克执掌苹果期间，设计团队在高管层的话语权持续式微。乔纳森·艾维离职、核心设计人才接连出走，再加上财务与运营部门对产品研发方向的决策权不断扩张，进一步加剧了这一局面。

不过古尔曼认为，即将接任首席执行官的约翰·特努斯或将重塑各部门之间的权力格局，重新确立设计团队对苹果未来发展的核心价值。

艾维离开苹果后，设计团队的监管工作交由前首席运营官杰夫·威廉姆斯负责。这与此前的管理模式形成巨大反差，在艾维在职时期，他带领的工业设计团队自上而下主导着苹果全线产品的研发路线。

早在 2011 年沃尔特·艾萨克森撰写的《史蒂夫·乔布斯传》中，就详细记述过这套管理体系。书中援引乔布斯的原话称，除他本人之外，艾维手握苹果最高的运营决策权，这是“我当初亲手搭建的管理架构所决定的”。

时至今日，局面早已截然不同。不少业内人士认为，苹果如今大幅弱化了设计部门的地位，其重要性不及运营部门。目前苹果高管名单中甚至没有专属的高级设计负责人，莫莉·安德森与史蒂夫·勒梅的个人资料也是近期才更新至官网管理层页面。

外界普遍认为，相较于库克，新任 CEO 特努斯会更深地参与产品研发全流程，而他目前正着手恢复设计团队应有的决策权。古尔曼透露，距离 9 月 1 日正式接任还有一段时间，特努斯已投入大量时间与工业设计团队沟通磨合。

古尔曼引述特努斯的表态：“绝大多数消费者手中设计质感最出众的产品，都出自苹果。我们会守住这份优势，绝不改变。”