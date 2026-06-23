别再妖魔化游戏了！最新研究：它正偷偷治愈无数孤独成年人

不少人总觉得游戏只是逃避现实烦恼的消遣，纯粹是浪费时间。但事实并非如此：游戏能够锻炼人的批判性思维与解决问题的能力，一项全新研究也佐证了游戏对成年人有益的观点。

近期一项研究发现，电子游戏，尤其是开放世界类和轻松休闲类的游戏，有助于提升成年人的心理稳定度，缓解孤独感。诸如《塞尔达传说》这类游戏能带给玩家愉悦感，让人们心态更平稳、心情更舒畅。

当下，成年人的孤独情绪与心理困扰问题愈发普遍，却常常被人们忽视，是两大隐形社会难题。而这项研究证实，游戏能在一定程度上缓解这两类问题。

该研究发表于《JMIR 严肃游戏》期刊，研究团队对 2251 名 21 岁及以上成年人展开调研，记录他们的游戏习惯、心理状态与孤独感受。结果显示，游玩特定类型游戏的受访者情绪更愉悦，身心也更为放松。

在人们的固有印象里，玩游戏只是单纯的逃避现实，但本次研究发现：上手门槛低、氛围轻松治愈的开放世界游戏，能够培养人坚韧沉稳的心态，减轻孤独感。

研究人员得出结论：搭配游玩有挑战性的游戏与舒缓休闲类游戏，能形成均衡的“数字娱乐体验”，有益心理健康。由此可见，游戏绝不只是逃避现实烦恼的工具。

除此之外，专门游玩开放世界、操作简单、氛围轻松愉快类游戏的玩家，更容易养成坚韧平和的心境，孤独感也会得到缓解。这也说明，游戏可以帮助人们塑造健康稳定的心态。

参考：https://games.jmir.org/2026/1/e89304