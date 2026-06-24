AI 想直接改维基百科？创始人放话：没门，“幻觉”还太严重

据法新社消息，维基百科联合创始人吉米·威尔士（Jimmy Wales）当地时间周一表示，维基百科对 AI 的信任度尚不足以让其直接在平台上参与词条编辑。

威尔士指出，尽管较新的 AI 模型已经在一定程度上减少了 AI“幻觉”问题——即看似自信地输出捏造信息的现象——但这一问题依然“非常、非常严重”。

不过他补充道，AI 智能体可能会发挥其用武之地，例如提醒由数百万人类编辑组成的维基百科社区，去关注那些原本容易被遗漏的小众新闻。

威尔士表示，“我们不会让它直接参与编辑，因为你确实无法完全信任它。”

与此同时，各个 AI 平台正依赖维基百科的内容来回答用户提问。这一现象导致来自 AI Bots 的网站访问量整体上升，而人类用户的访问量则下降了 8%。

威尔士目前是维基百科运营方——维基媒体基金会的董事会成员。他认为，对于这个位列全球访问量前十的在线百科全书而言，人类流量的下降虽然“值得关注”，但“并非灾难”。

该网站创建于 2001 年，主要依靠用户的捐赠维持运营，因此其商业模式并不直接依赖于流量。

威尔士呼吁 AI 公司“承担其应尽的费用份额”，因为“向我们发送数以百万计的请求会产生实打实的开销”，这增加了运行服务器的成本。

这位创始人表示，维基百科在与多家科技巨头签署合作协议方面已经取得了“巨大的成功”。“我们正在开始封锁那些不守规矩的平台，但后续效果还有待观察。”