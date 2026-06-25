“玩家最终会接受的！”分析师回应《GTA 6》取消实体光盘争议

Rockstar Games 昨晚确认，《GTA 6》实体版将不再附带游戏光盘，包装盒内只会提供数字下载代码。

据 VGC 报道，The Game Business 分析师 Chris Dring 认为，这项决定对 Rockstar Games 而言几乎是绝对有利的。游戏零售商会因此受到冲击，但《GTA 6》的销量基本不会因此受到影响。

Dring 认为，这种做法难免引起部分玩家不满，也可能给不熟悉数字产品的消费者造成不便，“但对大多数人来说，其实不会有太大差别。Rockstar Games 可以把开发工作一直持续到发售前夕，不必为了光盘压制和物流配送提前完成可发行版本。而且还能阻止二手交易，并降低游戏提前泄露的风险。”

他进一步解释说：“真正的输家是游戏零售商，尽管目前已经所剩无几了。而且，像是 eBay、CeX 这类二手交易平台也会受到影响，零售商只能把重点放到周边商品、硬件等附加销售机会上，PlayStation 和 Xbox 商店则会成为赢家。最终，玩家还是会接受。毕竟，这可是《GTA》。”

《GTA 6》终极版售价 100 美元，包含枪械、服装和载具等多项 DLC。

Circana 高级总监兼电子游戏行业分析师 Mat Piscatella 同样认为，这项决定不会明显影响销量：盒装下载代码对零售商未必完全是坏事，因为没有光驱的主机玩家也能购买实体包装版，否则这些玩家很可能直接在主机商店购买数字版。

Piscatella 表示，《GTA 6》绝对不是第一款采用盒装下载代码形式销售的游戏，因为这种做法几年前就已相当普遍。“从某种角度看，甚至对零售商来说可能也是利好，至少对那些不依赖二手游戏业务的零售商如此。截至 2026 年 5 月底，美国售出的 Xbox Series 主机中有 52% 没有光驱；PS5 的这一比例为 27%，不过仍可选购外接光驱。纯数字版 PS 和 Xbox 越来越普及，盒装下载代码反而能让零售商接触到更多消费者。如果包装内只提供光盘，没有光驱的玩家就无法购买。”

Piscatella 认为，无论采用光盘还是下载代码，最终影响都不会太大，“PS5 和 Xbox Series 的游戏销售都已经明显转向数字发行，Xbox Series 的数字化程度又高于 PS5，而且这一趋势仍在延续。盒装下载代码只是 2010 年代初以来数字化进程的又一步。当然，仍有一部分玩家希望购买真正包含游戏光盘的实体版。但我不认为这种发行方式会明显削弱《GTA 6》的销售潜力。毕竟，这是《GTA 6》。”