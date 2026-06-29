AI 真会砸半数白领饭碗？亚马逊 AWS 掌门人给出不同答案

在 Platformer 播客节目中，亚马逊云科技（AWS）业务 CEO 马特·加曼表示，AI 将导致大规模失业的末日论被严重夸大。AI 可能改变大量白领岗位，但“改变”并不等于“消失”。

加曼反驳了 AI 会大规模取代劳动者的说法。他预计，约一半白领岗位可能因 AI 而改变，但不会因此全部消失。他以 Microsoft Excel 为例指出，新技术往往会重塑工作方式，而不是直接消灭工作，“消失和改变是两回事。关键是不能只看世界当前的静态画面，然后断定某个岗位将不存在，从事这些工作的人也会失业。新的工作岗位会出现。”

加曼称，AI 已经开始催生新的职业类型。在外界越来越担心 AI 会率先取代初级员工之际，自己仍然看重初级人才。“我告诉亚马逊员工，未来仍会有很多工作岗位。”

加曼指出，初级员工的招聘成本较低，更容易接受公司文化，也通常更愿意学习新工具，也可能是企业能够拥有的最优秀员工之一。

亚马逊今年计划在全球招聘超过 1.1 万名软件开发工程实习生和初级软件开发工程师。加曼认为，新鲜的血液会带来活力、热情和看待问题的新视角。如果团队里只有过去 15 年来一直共事的同一批人，就不会有这种活力、热情和新想法。

加曼认为，只要愿意学习新技能，劳动者在 AI 时代仍然能够保住工作，只是工作内容可能与目前大不相同。“我告诉所有员工，如果你比较两年前的工作和两年后的工作，内容将会截然不同。你还是有工作，而且很可能会得到一份更兴奋、更有意思的工作。但你必须愿意学习。”

加曼还预计，适应能力可能很快会比掌握某项具体技能更重要。“我认为，我们在招聘时开始关注的，不再只是应聘者掌握了什么技能，而是是否具备学习能力。”