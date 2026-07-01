Xbox 大刀阔斧“裁员减负”：一边关闭工作室，一边坚称总投资没变

Xbox 针对与 IO Interactive 终止合作一事作出回应称，公司对游戏业务的“整体投资”并未减少。而与此同时，员工正为预计下周开始的大规模裁员做准备。

当地时间周二，以《杀手》系列闻名的 IO Interactive 确认，一款开发中的 RPG 已经失去外部合作伙伴。

据彭博社报道，Xbox 发言人称，公司将重新审视资金投向，把资源集中在优先级最高的业务上。“我们没有减少游戏领域的整体投资。今年的内容投入预计与去年大致相当。改变的是资金投向，以及我们决定支持哪些项目。”

微软作出上述表态之际，Xbox 业务预计即将迎来大规模裁员。此次调整属于 Xbox CEO 阿莎 ·夏尔马筹划的一轮重大业务“重置”。

消息称裁员将于 7 月 6 日启动，后续调整可能包括关闭或拆分工作室、合并部分团队，以及取消正在开发的游戏。

Compulsion Games、Double Fine 和忍者理论是最早被点名、面临关闭风险的工作室。此后又有报道称，Undead Labs 也可能被关闭。

The Verge 也报道称，如果微软无法为 Arkane 工作室找到买家，以《耻辱》系列闻名的 Arkane 同样可能关闭。

夏尔马此前在彭博科技大会上表示，Xbox 目前“状况并不健康”，因此计划重置业务，外界随后开始担心 Xbox 将启动新一轮裁员。

同一时期，夏尔马还向员工发出一封措辞异常坦率的内部信，列出“我们必须面对的现实”：Xbox 年收入在过去五年减少近 5 亿美元，硬件成本升至原来的 4 倍，工作室体系也已“扩张过度”。

当地时间周一，已加入工会的 Xbox 员工回应了大规模裁员计划，强调自己“不会被当作可以随意抛弃的一次性用品”。