OpenAI 高管：AI 现阶段仍难胜任创意设计

人工智能仍处在学习阶段。虽然这项技术正在彻底变革各行各业，但仍有不少事情它难以做到尽善尽美。多数观点认为，设计领域便是其中之一。这种差距不只是技术层面的问题，更关乎审美品味，以及判断一件作品是否真正合格所需的综合判断力。

OpenAI 旗下 Codex 项目负责人安德鲁·安布罗西诺说得很直白：设计远比代码难以量化评判。

“我觉得设计比软件代码更难打分，”安布罗西诺在近期一期《Lenny’s Podcast》节目中表示，“想要搭建一套训练循环，让模型区分何为优质设计、何为劣质设计，流程远比验证代码能否正常编译要繁琐、费力得多。”

所有创意行业从业者，大概率都在担忧人工智能会冲击自己的职业发展。就目前来看，AI 只是能提速部分工作流程的实用工具，几乎无法独立产出完善成熟的成品。

数字设计公司 Figma 的首席执行官迪伦·菲尔德长期主张：AI 不会取代人类设计师。他在《Hard Fork》最新一期节目中提到，AI 模型依托“数据分布规律”训练，产出的设计作品大多在人们眼中只能算是“平庸水准”。

好消息是，这意味着创意类岗位短期内暂无被取代之忧。AI 的出现，只是要求创意从业者掌握提示词撰写、氛围编程这类全新技能。

曾获格莱美提名的音乐人巴斯 2024 年在哈佛大学一场论坛上说道：“归根结底，想要引导 AI 创作出大众都喜爱的作品，依然离不开人类独有的审美判断力作为底层支撑。”

安布罗西诺也表示：“现阶段，人类大脑的独特价值依旧无可替代。”