索尼放弃光盘，Xbox 却在搞“实体数字化”？

当地时间周三，索尼宣布将停止为 2028 年 1 月之后发售的游戏制作实体光盘。就在同一天，一份新的报道称 Xbox 正在研发一种将实体游戏光盘数字化的方法。主机大战似乎从未停止。

据 The Verge 报道，Xbox 自 5 月以来一直在测试光盘转数字版功能。简单来说，玩家插入光盘，开始游戏，即可获得一份特​​定的游戏数字拷贝。在 Xbox 主机上登录微软账户后，玩家将获得一个与所用光盘绑定的“数字授权”。

不过，玩家仍然可以把游戏借给朋友或在二手市场上出售。数字授权可以在不同的微软账户和 Xbox 个人资料之间共享。但是，玩家无法无限复制游戏，也无法让所有微软账户同时游玩。从某种程度上来说，这种光盘转数字版的功能听起来像是任天堂 Switch 2 游戏密钥卡的远房亲戚。

不过，也有一些限制。报道指出，只有 Xbox One 和 Xbox Series X 的光盘才能使用这项功能，所以你无法将旧的 Xbox 360 或初代 Xbox 游戏数字化。而且并非所有 Xbox One 游戏都能兼容，微软曾告诉测试人员：“这完全取决于光盘的生产方式和时间，它可能不具备我们这项功能所需的特性。”

鉴于即将推出的 PlayStation 6 似乎可能不会配备光驱，人们不禁要问，Xbox 即将推出的 Project Helix 是否也会效仿——尤其是在索尼宣布取消光盘的消息后，遭到了强烈反对的情况下。虽然 The Verge 报道称“微软尚未最终确定”Project Helix 是否会内置光驱，但 Windows Central 则表示它不会配备光驱。“至于 Project Helix，我们的消息来源也表明，微软的下一代主机也将取消光驱，” 该媒体写道。

当下一代游戏主机发布时，其硬件很可能以数字版为主，这对长期收藏实体光盘的玩家来说无疑是个打击。从某种程度上来说，《GTA 6》没有实体光盘预示着未来的发展趋势。