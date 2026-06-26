为什么说《GTA 6》的数字实体版是个危险信号？

如果你花 80 美元（约 550 元）购买《GTA 6》实体版，你会收到一个装有兑换码的盒子。盒子就是标准 PS5 或 Xbox 实体游戏盒，但它本身并不包含光盘——或者说两张光盘。或许所谓的“实体”是指当你手动将兑换码输入到 PS5 或 Xbox Series X 时那种温暖的感觉？肯定不只是指盒子本身吧？

玩家们感觉自己被耍了。该实体版不仅不包含任何光盘，还抬高了一系列产品价格——这些产品都是 3A 级游戏——而玩家却无法拥有它们，也无法控制它们。

无论如何，至少实体版的价格并不比数字版贵，而数字版 80 美元的价格已经让人咋舌了。在如今的市场上，这个价格并非闻所未闻，但对于那些仍习惯于 70 美元左右定价 3A 游戏的玩家来说，这无疑是一次打击。

Rockstar Games 的行为不仅令喜欢收藏实体游戏的玩家感到失望，而且考虑到新作的规模，这也为整个游戏行业树立了不良先例。

数字版游戏销量超越实体版已是公开的秘密。销售数据也证明了这一点：例如，Capcom 最近宣布，上个财年其 93% 的游戏都通过数字渠道售出，并且预计下个财年这一比例还会上升。像 PS5 Pro、XSS 和 Steam Machine 这样的设备没有内置光驱，进一步加剧了数字版游戏普及。

购买数字版游戏当然有很多优势。你可以舒舒服服地躺在沙发上开始下载。你可以将多个游戏存储在一块（很贵的）硬盘上，这样就不用起身去玩别的游戏了。像 Steam 或 PlayStation Store 这样的商店永远不会缺货，而且由于经常有促销活动，你通常可以以更低价格买到心水游戏。

但数字版游戏的明显缺点也开始显现。如果你没有购买的数字版游戏从商店下架，无论是由于版权问题、人为限制供应，还是商店最终关闭，你唯一的选择就是希望找到实体版。如果你的平台账号被封，即使封禁并无正当理由，你也可能无法访问你的数字游戏库，除非你重新购买或寄希望于账号恢复，否则你将无法再玩到这些游戏。你无法出售或交换已购买的数字版游戏，虽然有一些方法可以共享数字版游戏，但这些方法需要花费额外精力，而且通常只适用于家庭用户——情况非常复杂。

数字游戏的保存难度也更大，因为它们只“存在于”下载到的游戏机、电脑或其它设备的硬盘上。这并非主机游戏独有的问题，而是许多行业普遍面临的难题；例如，手机游戏和流媒体节目如果没有实体版，就很容易永久消失。没有实体版，你也无法在二手市场或本地游戏商店找到二手游戏。

没错，数字游戏的确更加便捷。但便捷的代价是永久拥有权的丧失。从多方面来说，数字游戏远不如把光盘交给朋友那么简单。

说到这里，又不得不提起索尼教你如何分享游戏那件事了。这则广告只有 20 秒，它一本正经地用“一步步”方式指导你如何把 PS4 游戏借给朋友，而整个教程其实就一步：直接把游戏盒递给对方。

Rockstar 尚未就《GTA 6》为何只提供数字版以及未来是否计划推出实体版一事作出回应。（有传闻说光盘版会在今年 12 月上线，那等出了再说。）不过，我们仍可以推测个中原因。我猜测，部分原因是为了防泄露；只提供数字版，Rockstar 可以确保所有玩家同时解锁游戏，毕竟这款游戏此前已经遭遇了严重的泄露问题。选择仅发行数字版也可能意味着游戏文件体积庞大，无法装入 PlayStation 和 Xbox 游戏光盘。

仅发行数字版并非全新概念。其它发行商过去也曾采用过类似“盒装激活码”模式，例如 Bethesda 为 Switch 2 平台推出的《辐射 4：周年纪念版》和《上古卷轴 5：天际 周年纪念版》。任天堂也允许发行商为 Switch 2 提供钥匙卡，这种卡包内含游戏授权码，玩家需要从互联网下载才能游玩。但钥匙卡并不绑定任天堂账号，也就是说你可以与朋友共享游戏，即使他们需要自行下载。

就《GTA 6》而言，每个人都必须购买自己的游戏拷贝，无论是通过数字商店还是门店，都需要购买包含一次性下载码的实体盒装游戏。有消息指，一家零售商在得知游戏盒里没有光盘后，下架了《GTA 6》。报道援引其中一家零售商的说法称，“这一决定并非针对游戏本身”。 据说这家零售商下架行为可能反映了部分商家对“无光盘实体版”政策的抵制态度。

相关：《GTA 6》太大反而对所有人都不好

整个游戏行业都在关注《GTA 6》的走势——这款游戏的影响力如此之大，以至于它改变了整个 2026 年的游戏发行计划——因此，Rockstar 的“代码打包”策略可能标志着一个转折点，可能会有越累越多的发行商效仿。如果更多游戏跟进，那么原本就难以分享和保存的游戏媒介将会变得更加脆弱。

其实我们这些普通玩家，只想像往常那样静静地、正常地玩玩游戏。求求你们了！