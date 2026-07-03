“没人想看电脑打比赛！” 比尔·盖茨解释为何 AI 取代不了运动员

过去几年，我们目睹了生成式 AI 在职场中站稳脚跟，甚至完全取代了重复性工作。去年，Anthropologie 首席执行官达里奥·阿莫迪声称，人工智能即将使入门级白领工作岗位减少高达 50%，这将使 Z 世代更难进入就业市场。

就连微软人工智能首席执行官穆斯塔法·苏莱曼最近也澄清了他关于人工智能将在不到 18 个月内淘汰白领工作的言论。这位高管表示，他的说法被夸大了，并进一步澄清，他指的是人工智能将增强重复性、单调乏味的工作，而不是取代人类。

2025 年，微软联合创始人比尔·盖茨表示，人工智能将取代人类从事大部分工作。然而，这位慈善亿万富翁声称，如何与下一代技术互动，主要将由人类自己决定。

他此前曾表示，生物学家、能源工作者和程序员将在人工智能革命中幸存下来，理由是他们工作的复杂性需要人类的持续干预。

顺便一提，盖茨可能刚刚发现了第四个不会被人工智能取代的职业——运动员。在做客吉米·法伦的《今夜秀》时，他表示，虽然人工智能可能会取代许多人类工作，但没人想看电脑打棒球。

考虑到这一点，我们可以肯定地说，即使在世界杯期间，我们仍然会继续欣赏我们最喜欢的球员，在球场上展现他们的才华，为我们带来精彩的比赛。

随着 AI 广泛应用和普及，它无疑将重塑我们的工作方式，甚至重新定义“工作”一词的含义。去年，微软研究院的一项研究指出，在人工智能时代，有 40 个职业面临消失的风险，其中包括客服代表、翻译、技术撰稿人、编辑、网页开发人员等等。