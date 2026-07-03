索尼将停产光盘，前暴雪总裁：毁了孩子们的圣诞节

前暴雪总裁迈克·伊巴拉日前在 X 上发文，锐评索尼 PlayStation 实体光盘即将停产的决策。

伊巴拉首先表示，他并不是实体游戏收藏党，一直都是只买数字版游戏，所以整件事对他影响不大。但他也不愿看到游戏行业走向这一步，虽然这一天迟早会来，但他一直没想到来得会那么快。

真正让人感到遗憾的是，以后小孩们的圣诞节早晨和生日派对将少一份乐趣。他们拆开父母送的游戏礼物后，还得花上好几个小时下载才能玩上。哪怕很多人已经有相当快的网速，但现状依然如此，实在是扫兴。

伊巴拉认为，虽然现在的游戏都要下载大小不一的补丁，且主机系统也要进行大型更新。但他爱上游戏行业的很大一部分原因是，他小时候圣诞节拆开自己的 NES（俗称“红白机”）游戏卡带后，插上主机立刻就能开玩。这种体验最终让他进入游戏行业，并在游戏平台和游戏开发领域工作至今。

伊巴拉还表示，游戏平台运营方应该向消费者做出“数字版承诺”，向玩家清楚说明所谓的“数字游戏库”究竟是什么样。让大家相信，自己花真金白银购买的游戏真正属于自己，且平台也不能随便关停游戏。

并且，各大平台应该为数字版游戏设立便捷的共享机制。让用户把游戏借给朋友时，能够像借实体游戏一样简单。这种机制很容易做到，他亲身参与过，也制定过相关方案。比如允许建立一个由 3 人、6 人、9 人，或者其它人数组成的“亲友共享”群组。其他行业已经有类似做法，游戏平台完全可以借鉴。