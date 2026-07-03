700年历史的西方小城，怎么就成了硬科技创业要地

前情提要：上期《科技奥德赛》，我们走访了Portugal Ventures，看到一家公共风险投资机构如何在种子前期为葡萄牙初创企业提供第一笔关键资金。这一次，我们继续前往科英布拉，观察在资本进入之前，一座大学城如何把科研、工程能力和创业公司连接起来。

葡萄牙科英布拉是一座很容易被历史感包围的城市。

这座城市人口只有约14万，最著名的地标是科英布拉大学。它成立于1290年，至今已有700多年历史。对许多游客来说，科英布拉首先意味着古老的学院、图书馆、石墙和某种带有“魔法世界”气质的欧洲大学城想象。

但在这座城市的另一侧，科研、工程师和创业公司也在以一种更安静的方式运转。

本期《科技奥德赛》来到科英布拉，探访葡萄牙知名技术转移机构IPN（Instituto Pedro Nunes）。它源自科英布拉大学，连接着大学科研、应用研究、产品开发和企业孵化等不同环节。

具体来说，IPN负责孵化与加速的执行董事Paulo Santos介绍，IPN主要开展三类活动：企业孵化与加速、应用研究，以及管理、创业和技术领域的专业培训。这三个部分共同构成了IPN的核心机制。

在应用研究方面，IPN目前拥有七个应用研究实验室。这些实验室会与中小企业合作，尤其是与入孵企业共同开发产品和技术。每个实验室背后都有来自科英布拉大学的科学与技术负责人，同时也有IPN团队负责日常运营。也就是说，大学提供科研和技术能力，IPN则承担管理、执行和产业转化的部分。

由此也形成了IPN自身的特点：它既关注企业孵化，也关注技术和产品本身的推进。创业公司在这里得到的支持，不只来自商业层面，也来自应用研究实验室和技术团队。

过去多年里，IPN已经支持了500多家初创公司的创建和发展，其中有3家成为独角兽企业，也支持了30多家scaleup成长型企业。葡萄牙知名科技公司Feedzai和Talkdesk，也位于IPN的加速器体系中。

与此同时，IPN的影响力也延伸到了葡萄牙本土之外。2013年，欧洲空间局（ESA）邀请IPN合作，创建面向使用或开发空间技术初创公司的孵化项目。按照Paulo Santos的介绍，到目前为止，这一航天孵化项目已经支持创建了60多家公司。

当然，这里所说的“空间技术”，并不只意味着把设备送上太空。很多时候，它也包括把原本为航天场景开发的技术，重新应用到地球上的行业里。农业、水务、工业监测、医疗设备，都可能成为这些技术新的落点。

在IPN的办公楼里，我们见到了第一家公司Sensing Future。

Sensing Future联合创始人兼CTO Luís Ferreira介绍，这是一家葡萄牙医疗设备公司，主要开发用于物理康复和前庭康复的设备。公司的核心产品是一套平衡康复站，用于评估人体平衡能力。

这套设备看起来并不复杂：一个带压力传感器的平台、一辆移动车，以及一套软件系统。体验者站上平台后，屏幕会实时显示身体重心和双腿负重分布。通过不同动作和训练任务，系统可以记录身体在多个姿势下的变化，并生成报告，供医生、诊所或患者后续参考。

在现场体验中，最直观的部分是人会突然看见自己平时意识不到的身体习惯。比如站立时重心更偏向哪条腿，双脚负重是否均匀，做深蹲时压力中心如何变化。这些过去更多依赖医生经验观察的细节，被转化成了可视化路径、数据和PDF报告。

对康复训练来说，这种变化很重要。患者可以直接看到自己的重心移动轨迹，理解“站稳一点”或“重心调整一下”具体意味着什么；医生也可以把多次训练结果放在一起比较，让康复过程更容易被记录和跟踪。

从这个角度看，Sensing Future的价值在于把原本不容易量化的人体状态，变成可以记录、比较和持续跟踪的数据。

另一方面，另一家公司FiberSight则把这种技术转化带到了更硬核的场景里。

FiberSight CEO Tiago Neves介绍，公司正在开发基于光纤的监测系统。传统监测方案通常需要在目标区域布置大量离散传感器，例如在农田中监测土壤温度和湿度，或在供水管道中检测漏水位置。这种方式往往需要较高的设备和维护成本，也涉及电池、户外供电，甚至太阳能板等配套问题。

相比之下，FiberSight选择用一根光纤承担更大范围的连续监测。

按照Tiago Neves的介绍，FiberSight可以通过光纤在数公里范围内检测和测量温度与湿度，空间分辨率达到1米。也就是说，系统可以沿着光纤线路，一米一米地判断环境变化发生在哪里。

在漏水检测场景中，光纤可以被布设到供水系统管道中，用来判断泄漏可能发生的位置。在农业场景中，光纤可以被埋入土壤，用于监测不同作物、不同土壤区域的温度和湿度变化。

这项技术的优势来自覆盖方式的变化。传统传感器更像一个个独立的“点”，每个点采集局部数据；FiberSight则让光纤变成一条连续的感知线。光纤铺到哪里，系统就能沿着线路读取变化。

进一步来看，Tiago Neves提到，FiberSight只需要一个DAQ系统和一根可延伸数公里的光纤，就可以逐米检测温度和湿度。一根光纤可以替代5000多个离散传感器，而光纤本身的成本相较传感器也低得多。公司还在开发光开关方案，让多根光纤可以来自同一套系统，从而向不同方向延伸，覆盖更大的半径。

这也让FiberSight的应用不只局限在农业。供水系统、基础设施维护、工业环境监测，都可能是它进入的方向。相比安装大量独立传感器，用一根光纤持续读取环境变化，意味着更低的部署复杂度，也意味着更密集的数据。

回到科英布拉本身，会有一个很明显的感受：这里的创业叙事不太围绕大市场、大融资和高增长口号展开，而是更强调技术如何进入具体场景。

科英布拉大学提供长期积累的科研能力，IPN把实验室、管理团队和创业公司放到同一套机制中，ESA这样的国际合作项目又把本地机构接入更大的技术网络。Sensing Future和FiberSight这样的公司，则把这些能力落到具体场景里：一个面向医疗康复，一个面向光纤传感和基础设施监测。

因此，对一座只有约14万人口的小城来说，城市规模不是唯一变量。更重要的，是能否把大学里的知识、工程师手里的技术、企业面对的问题放到同一个空间里，让它们不断发生连接。

科英布拉的科技创业生态，也正是在这样的连接中形成的。

它没有试图把自己包装成另一个里斯本或波尔图。它的优势更具体：一所古老大学，一家长期深耕技术转移的机构，一批围绕真实问题做产品的创业公司。

也正因如此，这座城市显得有些特别。游客来到这里，看到的是700多年的大学传统；创业公司来到这里，看到的则是另一种可能性：科研可以走出论文，技术也可以离开实验室。它们可以变成康复设备上的一组压力数据，也可以变成埋进土壤里的一根光纤。

下期预告：下一期《科技奥德赛》，我们将前往布拉加，走进葡萄牙另一家知名孵化器Startup Braga，继续观察葡萄牙不同城市如何参与本土创新生态。