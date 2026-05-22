投资到最后，是选对同路人

前情提要：上期《科技奥德赛》，我们走进波尔图大学、INESC TEC和UPTEC，看到一家创业公司如何从实验室、研究机构和大学科技园区里长出来。这一次，我们继续往创业链条的下一环走，去看看在葡萄牙，这些早期公司如何获得第一笔关键资金。

一个创业项目从高校实验室、孵化器或科技园区“毕业”时，往往处于最脆弱的状态：有团队，有技术，有愿景，但产品尚未经受市场检验，营收无从谈起。这个节点上，私人资本大多选择观望——风险过高，确定性过低，不如等到B轮之后再说。

但总要有人先坐下来，仔细看看这些尚未成型的东西值不值得一张支票。

Portugal Ventures的角色，就从这里开始。

一家公共风投的早期使命

Portugal Ventures不是一家典型的VC。它隶属于葡萄牙国家开发银行BPF集团，是一家公共风险投资机构。这意味着它的资金来源和决策逻辑，都与市场化基金有着根本差异——后者需要向LP交代回报周期，前者则被赋予了一项明确的公共使命：投资那些有志于全球发展的葡萄牙初创企业。

2012年由三家既有风投机构合并成立以来，Portugal Ventures累计投出了超过2.55亿欧元。这个体量放在整个欧洲不算惊人，但它进入的时点是关键——种子前期。那是最早的阶段，早到连“产品市场匹配”这个词都还显得有些奢侈。

在行业偏好上，Portugal Ventures划定了四个垂直领域：数字与科技、工业、生命科学、旅游业。但正如他们自己所承认的，这四个领域几乎涵盖了所有经济门类。与其说这是边界，不如说这是一种姿态——在最早的阶段，不对赛道设限，让可能性自己去浮现。

好项目不一定在大城市

葡萄牙的创业资源高度集中于里斯本和波尔图，这与大多数国家并无二致。但Portugal Ventures在品牌名称里放进了整个国家的名字，这本身就是一种声明。

支撑这个声明的是一张叫做Ignition Partners的网络。高校、孵化器、加速器，遍布葡萄牙全境，包括远离大陆的岛屿。这些机构不是简单的项目推荐渠道，它们本身就参与早期孵化和筛选。当一个项目还在共享办公空间里打磨原型时，Ignition Partners已经在近距离观察它的成长轨迹。对于一家投种子前期的机构而言，这种嵌入生态毛细血管的触角，能够比标准化的尽职调查流程更早捕捉到信号。

这也是Portugal Ventures能够触达“主要城市之外的优质项目”的原因——不是靠一支庞大的投资团队四处飞，而是靠这张已经扎根在当地的关系网。

公司在哪里，比创始人来自哪里更重要

Portugal Ventures有一条不动摇的投资标准：被投企业必须设在葡萄牙，或将其重要业务扎根于此。创始人的国籍无关紧要——葡萄牙人、英国人、中国人，都一样。

这条标准背后的逻辑很清晰。作为一家公共风投，它的每一笔投资都需要对葡萄牙经济产生可验证的影响——就业、技术积累、产业链的完善。这不是排外，而是一种“锚定”。钱可以流向全球市场，但价值创造的一部分必须落回本土。

公共属性让Portugal Ventures的投资目标不只是停留在财务回报。它在意的是一家公司在葡萄牙土地上能留下什么。

种子前期之后：谁来接下一棒？

Portugal Ventures解决了“最早一笔钱从哪来”的问题，但这也反向勾勒出葡萄牙创投生态的另一块短板：在种子前期之后，资金链条能否持续接续？

按照Portugal Ventures的观察，葡萄牙本土风险投资机构的资金更多集中在B轮、C轮之前。再往后，Scale-ups要找到足够资本并不容易。有些公司最终需要去美国寻找增长资金，那里有更深的资本池，也更容易接住规模化阶段的融资需求。

然而，也正是因为这种断层的存在，恰恰让Portugal Ventures的早期投资显得更为关键。如果源头就是干涸的，整个管道从起点就失去了压力。而当源头有了稳定的水流，中后段的接续问题才会被真正推到台前。

亚洲，一块未完成的拼图

对葡萄牙初创企业而言，本土市场太小，欧洲是自然延伸，但亚洲仍是一块未充分开发的巨大拼图。

Portugal Ventures对此的态度坦率而务实。他们承认亚洲市场——尤其是中国——对规模化企业的价值“潜力巨大”，是欧洲和美国之外不可忽视的替代选项。与此同时，现有的连接仍处于“起步阶段”。

有一些线索正在浮现。澳门，因历史渊源而成为天然的连接点，当地的孵化器合作伙伴已经进入了Portugal Ventures的Ignition Partners网络。通过葡萄牙投资促进局，一些中国机构也开始审视他们的投资组合，接触刚刚开始。

但真正的桥梁远未建成。两边的需求其实是双向的：葡萄牙初创企业需要亚洲市场的规模和应用场景，而部分中国风投机构在本土市场过度拥挤、竞争白热化的背景下，也开始向外寻找技术标的。

最早的信任，最长的路

展示完策略、网络、市场逻辑之后，关于投资这件事，Portugal Ventures给出的建议回到了最朴素的一点——选好你想要一起走这段路的合作伙伴。

他们明确提到，投资组合中大部分成功案例，归因于一项难以量化的因素——创始人与投资者之间存在良好的“契合度”。这包括创始合伙人之间的契合，也包括创始团队与投资方之间的契合。

对于一家以种子前期为核心阶段的机构来说，这个判断有其深刻的合理性。早期的初创企业变数极多，方向会变、产品会变、市场策略会变，唯一不变的是人和人之间的关系。一张支票可以帮你撑过18个月的跑道，但一个不合适却绑在一起的投资者，可能会在第一个挑战面前就让一切分崩离析。

Portugal Ventures投下的不止是那第一笔钱。它要投的，是愿意在最早的时候坐下来认真听一个尚未成型的故事，并且在之后的漫长旅程中，成为那个适配的旅伴。

对于葡萄牙那些从实验室、孵化器和大学园区走出来的创业者，这个问题的答案，可能比金额本身更重要。

下期预告：下一期《科技奥德赛》，我们将前往科英布拉，继续观察葡萄牙创新生态中另一座重要城市的角色。