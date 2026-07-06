陪伴一代人长大的实体媒介要没了？小岛秀夫痛惜并恐惧游戏光盘终结

游戏界最执着、最有远见的创作者之一小岛秀夫，近日在一场活动上，为 PlayStation 实体光盘即将退出市场而惋惜不已。

小岛秀夫素来痴迷影视，不久前出席意大利广场电影展，公开谈及了自己对实体游戏光盘消亡的感慨。对所有玩家与开发者而言，一个时代即将落幕；而小岛秀夫对实体载体有着格外深厚的情怀，他总在推特分享自己新购入的 CD、DVD 或是蓝光碟照片。

电影节现场，小岛秀夫坦言对此满心遗憾，同时向观众警示纯数字时代潜藏的风险，尤其是在订阅制相关方面。

“游戏光盘生产线将在 2028 年关停，虽说这件事针对电子游戏，但我是伴着实体载体长大的，实在很难过。我最近一直在大量购入各类电影蓝光碟，还有音乐 CD。”小岛秀夫如是说，他的推特主页随处可见佐证这番话的实拍照片。

小岛秀夫接着解释，当前下载版游戏会完整储存在本地设备，依靠主机内置程序就能随时游玩；但云端串流模式下，游戏数据并不保存在本地，玩家能否游玩完全受制于服务商服务器。

“游戏和电影情况不同，下载版会把完整数据存进硬盘，内容始终留在你自己的设备里。可如果未来全面转向云端串流，一切都会变样。网飞、亚马逊这类串流订阅平台的逻辑是：数据储存在远端服务器，你只是获得了‘打开数据阀门’的权限，开通订阅后，内容数据流才会传输到你这边。影视平台就是这套运作模式，你不会把影片完整下载下来，只能靠订阅权限在线观看。而这带来的后果是：你并不真正拥有这份影音数据。”

小岛秀夫对掌握云端数据的企业心存顾虑，平台方可以随意修改内容，甚至直接下架作品。一旦运营公司出现变故，相关影音内容就会永久搁置在版权方手中，再也无法接触。这种商业模式最令人难以接受的一点在于：即便你已经付费购入内容，平台依旧能收回访问权限，索尼当下就对 StudioCanal 旗下影片采取了这类操作。

“企业运营服务器，按月收取费用，给用户开放内容访问权限。但受各国国情、政治环境、各方观念影响，难免要考虑一种风险：一旦局势变动，服务器内的内容分发就会中断。到那时，你喜爱的电影、游戏都会彻底无法观看、游玩。这才是最可怕的地方。2028 年游戏行业将要面临的局面，未来电影行业也可能遭遇，希望所有人都能记在心里。”

小岛秀夫向来是文娱行业里极具前瞻眼光的人，初代《死亡搁浅》中，他就曾预判出类似新冠疫情的全球性公共卫生危机。