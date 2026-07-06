分析师：任天堂将成最后一家坚守实体游戏的主机大厂

据 VGC 报道，市场调研机构 Circana 分析师 Matt Piscatella 表示，索尼 2028 年停止为新游戏生产实体光盘后，任天堂很有可能成为最后一家坚持实体游戏业务的主要游戏机厂商。

随着越来越多玩家开始关注，未来游戏机能否继续拥有实体游戏、游戏是否还会出现在零售店货架上，电子游戏行业正在发生巨变。当然许多人也在猜测，微软、任天堂是否会跟进索尼的“全数字化”战略。

虽然任天堂和微软 Xbox 并没有发布任何官方声明。但 Piscatella 认为，任天堂虽然可能会在未来更多采用“钥匙卡”，但他们或许将成为最后一家坚持生产实体游戏媒介的主机厂商。

他对此表示：“自 21 世纪以后，新游戏的实体版本销量每年都在下降，取消实体盘这种事情迟早会发生，但我没想到现在就会官宣。但现在已经是 2026 年了，各种事情总得向前看，不是吗？”。

谈到索尼 PS6、Xbox 次世代主机时，Piscatella 表示，这几天的转变可能会进一步压低电子游戏零售销量，因此这两台主机最终成为纯数字版游戏机。

而谈到任天堂时，他预测道：“我的直觉告诉我，任天堂会继续按照自己的方法做事。我不认为他们会因为索尼、微软说了什么，就调整自己的计划。说到底，任天堂就是任天堂”。

任天堂拥有强大的零售渠道网络。Piscatella 进一步表示：“过去几年，经销商已经越来越倾向于支持任天堂，因此未来这种趋势可能还会继续加强。货架上的实体游戏并不会消失，只不过是可能出现更多装着下载码的包装盒、更多周边商品，以及包含赠品的特别版游戏等”。