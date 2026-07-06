前 SIE 总裁：PlayStation 砍掉实体盘是算好了账，二手市场已无法动摇决策

索尼近日宣布，2028 年 1 月起，PlayStation 平台的新游戏将不再推出实体盘版本。此消息一出随即引发网友不满。不过索尼 SIE 前总裁肖恩·莱登（Shawn Layden）却认为，索尼几乎不可能撤回这一决定。

莱登近日在接受 Eurogamer 采访时表示，索尼的光盘工厂已经开始转型，且砍掉实体游戏本就在财报表格中酝酿多年。

他首先表达了自己的观点：“我未必赞同这项决定，但我已经不再管 SIE 了。也许，现在生产光盘的成本已经高得难以承受。且任何企业决定停产某个产品、功能或服务时，看的都是财务报表。因此你只需要看看实体游戏与数字游戏的销量占比”。

肖恩还回忆道，他经历过数字游戏销量只占 10% 的时代，甚至再往前一点，数字游戏市场压根就不存在。但随着时间推移，越来越多人开始接受数字版。如今，外界都在预测 PS6 是否会取消光驱。

他对此表示：“过去二十年来，我每年都会被问，你们什么时候放弃光驱？而我一直以来的回答都是，只有全球宽带足够普及、下载体验足够成熟，并能覆盖绝大多数玩家时，取消光盘的时机才会到来。如今，我说的条件已经基本满足”。

他还从商业角度解读了索尼的逻辑：如果 80% 的用户创造了 95% 的收入，那么公司为什么还要为了那 20% 用户，维持一项只贡献 5% 收入的服务？对索尼而言，数字版游戏已经占据压倒性优势，继续生产实体光盘的商业价值越来越低。

爆料人士 KeplerL2 曾提到，索尼停止生产光盘可能是为了遏制二手盘市场、提高游戏销售收入。不过肖恩并不认同这些观点，并表示：“二手游戏过去确实影响很大，Gamestop 这类零售商的商业模式是围绕二手盘、二手卡带建立的。然而随着数字版不断普及，二手盘市场已经逐渐萎缩”。

因此他认为，虽然买卖二手盘市场当今仍然存在，但不足以左右索尼的商业决策。