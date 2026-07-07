Xbox 宣布与五家工作室“分手”，裁员潮波及 3000 余人

Xbox 宣布将剥离旗下五家开发工作室——Compulsion Games、Double Fine Productions、Ninja Theory、Undead Labs、Arkane Studios——同时宣布计划在未来几个月内裁员 3000 余人。

首席执行官阿莎·夏尔马向 Xbox 全体员工发送了一封长信，详细阐述了她此前宣布的品牌及运营“重置”计划，她称之为“Xbox 历史上最重大的重组”。

“我们目前的业务状况并不理想，” 夏尔马写道。 “我们的利润率相当于同类平台和发行商的 1/10 至 1/3。进入第九世代主机时代时，我们的用户基数较小，成本结构较高。为了实现增长，我们押注于 Game Pass、多平台以及更广泛的内容组合。虽然这些业务创造了可观的价值，但它们的增长速度并未达到预期。随着这种情况的发生，我们的核心业务有所疲软，我们不得不增加团队、投入更多资金和时间，希望能够取得更好的结果。而现在，整个行业正面临着历史上最严重的硬件危机。我们必须重塑 Xbox。”

至于一些据报道曾考虑关闭的工作室，它们要么会独立运营，要么会被出售给新的所有者。“自 2018 年以来，我们一直在积极拓展工作室业务，而如今整个行业每月的游戏产量已经超过了过去十年的总和，” 夏尔马写道。 “我们现在发现自己不仅要与最大的发行商竞争，还要与规模较小的独立工作室竞争。拥有所有优秀的独立工作室既不可能也不可取。我们也意识到，我们并非适合所有类型的工作室；通常情况下，我们每投资一美元就会亏损 64 美分。随着 Xbox 的重组，我们将通过提供开放的开发工具和用户群体，帮助独立创作者实现他们的愿景，从而取得成功。”

Compulsion Games（《午夜之南》《少数幸运儿》）和 Double Fine（《脑航员》《Keeper》）将再次成为独立工作室，并保留其知识产权和游戏库。这两家开发商分别于 2018 年和 2019 年被 Xbox 收购。Compulsion Games 和 Double Fine 均在社交媒体上发布消息确认了这一消息。

据夏尔马透露，Ninja Theory（《地狱之刃》）和 Undead Labs（《腐烂国度》）已“达成协议，加入新的所有权结构，并获得资金来完成和扩展《塞娜》和《腐烂国度 3》的开发”。这两款游戏都计划于 2027 年发售。关于这笔交易的具体细节，例如 Ninja Theory 和 Undead Labs 的新东家是谁，目前尚不清楚。据报道，Xbox 在 6 月的 Xbox 游戏发布会上公布《塞娜》之前就已经计划与 Ninja Theory 分道扬镳，但为了吸引潜在买家，还是公布了这款游戏。《腐烂国度 3》于 2020 年首次公布，并在同一发布会上发布了新的预告片。

Arkane Studios（《耻辱》《死亡循环》）的命运则不太明朗。夏尔马表示，这家位于里昂的工作室已在法国与其工会进行必要的磋商，以“审查潜在的战略选择”。该工作室目前正在开发《漫威刀锋战士》，据报道该游戏已面临取消。

裁员潮还将波及其它工作室，例如动视、Bethesda / Zenimax、暴雪、King、Mojang 和 Xbox Game Studios。 2027 财年期间，微软将裁员约 3200 人；其中 1600 人即刻离职。尽管员工人数有所减少，但夏尔马确认，Xbox 已公开宣布的游戏或项目均不会被取消。Mojang 和 King 也将直接向她汇报。

在一次运营重组中，夏尔马宣布提拔微软企业副总裁兼 Mojang 负责人 Helen Chiang 为 Xbox 首席运营官。Chiang 将接替此前在 Xbox 工作 17 年后于今日退休的 COO Dave McCarthy。

为了简化管理，夏尔马表示，管理层级将精简至不超过五层，并尽可能精简至三层。“ 如今，公司某些部门的工作需要经过多达 14 层管理层级。我们的平台团队规模比本世代主机初期扩大了 40%，而与此同时，我们的玩家数量和游戏时长却有所下降。这种复杂性导致决策缓慢、责任不清，也让我们更难为玩家提供优质服务。在重塑 Xbox 的过程中，我们将力求简化。” 夏尔马写道。

夏尔马在致辞结尾表达了她对 Xbox 的愿景：在 2027 年重回增长轨道，并成为“少数几家每天为超过 10 亿用户提供娱乐，并让每个人都有机会创造和连接的公司之一”。

“历史上不乏将长盛不衰误认为必然成功的公司。” 夏尔马写道，“我们绝不会成为其中之一。”