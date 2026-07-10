Xbox CEO 刚完成大裁员，转头便向美联储建言“生产力与就业”

Xbox CEO 阿莎 ·夏尔马获任美联储“生产率与就业”工作组顾问。

美联储是美国中央银行体系。当地时间周四，美联储公布了五个工作组的负责人和目标，称设立这些工作组是为了“推进货币政策执行”。

夏尔马将出任“生产率与就业”工作组三名顾问之一。美联储称，该工作组将评估 AI 等新技术带来的影响。

按照美联储新闻稿，工作组将研究包括人工智能在内的新型通用技术的经济影响，为美联储政策判断提供依据。

五个工作组将由美联储工作人员提供支持，但保持独立运作，并承担遵循证据、提供坦率反馈、为联邦公开市场委员会形成严谨研究结果的任务。

目前尚不清楚这些顾问人选如何产生。夏尔马是五个工作组中唯一一名现任 CEO。沃尔玛前 CEO 道格·麦克米伦也将参与美联储工作组，担任“数据”顾问。

夏尔马获任美联储顾问的同一周，Xbox 业务刚经历一轮大规模裁员。裁员最初波及 1600 个岗位，到微软本财年结束时，受影响岗位扩大至 3200 个。

多州依据《WARN 法案》发布的通知本周开始披露裁员细节：《上古卷轴 Online》开发商 ZeniMax Online 有数百个岗位被裁，《毁灭战士》开发商 id Software 也裁掉约 100 个岗位。

夏尔马今年早些时候出任 Xbox CEO。此前，她曾担任微软 CoreAI 产品总裁，也曾在 Facebook 负责 Messenger 和 Instagram Direct 产品及工程工作，职务为副总裁。