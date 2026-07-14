别被防沉迷骗了：半数社交平台儿童保护功能只是“面子工程”

纽约大学和美国东北大学研究人员发现，社交媒体平台用于保护儿童的安全功能中，至少一半没有达到宣传效果。

研究人员共测试 Instagram、Snapchat、TikTok 和 YouTube 的 86 项功能，然而四个平台宣传的儿童保护功能失效率均为至少 50%。

具体来看，平台提供的儿童保护功能包括限制成年人联系儿童，以及阻止未成年账户接触有害内容等措施。

研究人员建立了多组模拟不同年龄儿童的测试账户，也设置了部分成人账户，分别测试三种情况。

未成年人正常使用平台

青少年主动尝试绕过安全功能

“恶意成年用户”设法规避另一个青少年账户的保护措施

对于需要儿童自行开启的功能，只要出现如下的情况，研究人员就会判定功能失效。

功能过于隐蔽、难以在隐私设置中找到

实际效果与说明不符

平台根本没有提供

研究显示，Snapchat 上的成人账户可以毫无限制地搜索、找到儿童账户并发送消息。TikTok 还会向青少年账户推荐与厌食症有关的搜索内容。

《纽约时报》复现了研究中的测试结果，Snap、Meta 和 YouTube 发言人则对研究结论提出异议。Meta 发言人反驳说，Instagram 推出青少年账户后，青少年接触的敏感内容更少，遭遇的不受欢迎联系更少，夜间使用 Instagram 的时间也有所缩短。

Meta 同时批评研究作者“含糊地声称功能失效”，然而绝大多数情况下不是错误描述功能，就是没有提供任何实例或证据。

除最新研究引发的质疑外，社交媒体公司还面临学区和个人提起的诉讼，原告认为这些平台对用户造成了伤害。多个国家也在推动限制儿童使用社交媒体。澳大利亚最近进一步收紧规定，把违规企业面临的最高罚款提高了一倍。