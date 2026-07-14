东南亚IPO上半年募资额翻倍，马来西亚继续领跑

德勤近日发布的报告显示，2026年上半年，东南亚六个主要资本市场共完成47宗首次公开募股（IPO），募资总额超过30.7亿美元，较去年同期的14.1亿美元增长117%。相关IPO的总市值达到150.7亿美元，同比增长96%。

募资额回升的同时，IPO数量从去年同期的53宗降至47宗。平均募资规模则由2600万美元升至6500万美元，增幅达到140%。上市项目有所减少，但单笔交易规模明显提高。

大额项目是募资增长的主要来源。今年上半年，东南亚共有三宗IPO募资超过5亿美元，去年同期则没有同等规模的项目。其中，新加坡的UI Boustead REIT募资7.54亿美元，成为区域内规模最大的IPO。马来西亚Sunway Healthcare募资约7.07亿美元，越南Dien May Xanh Investment的募资额也超过5亿美元。

三家公司上市时的市值合计超过89.3亿美元，占东南亚同期IPO总市值约59%。资金向少数大型项目集中，也使上半年的增长对头部交易依赖较高。

从国家分布看，马来西亚继续保持领先。当地上半年完成36宗IPO，募资13.4亿美元，连续第二年在同期上市数量和募资额方面位居东南亚首位。马来西亚贡献了区域约77%的IPO数量和44%的募资额，Sunway Healthcare则成为其表现最突出的项目。

马来西亚以数量取胜，新加坡则主要依靠大型机构项目。新加坡上半年共有5宗IPO，募资8.68亿美元，占东南亚募资总额的28%，并在上市数量、募资额和IPO市值三项指标上超过印度尼西亚。其中，UI Boustead REIT一宗交易就贡献了新加坡近87%的募资额。

越南的恢复同样明显。在去年同期没有IPO的情况下，越南今年上半年完成4宗上市，相关公司的IPO总市值达到69.3亿美元，超过马来西亚的65.1亿美元，位列区域首位。Dien May Xanh Investment和LPBank Securities上市时的市值分别达到38.7亿美元和16.1亿美元，两家公司合计占越南IPO总市值近八成。

从主要项目类型看，上半年的大额IPO来自房地产投资信托（REIT）、医疗和消费零售等领域。投资者的选择更多集中在规模较大、经营基础相对成熟的公司，区域IPO市场也继续表现出项目减少、单笔规模上升的特点。

类似的变化在2025年已经有所体现。根据德勤此前发布的全年报告，东南亚2025年共有120宗IPO，少于2024年的136宗，但募资额增长76%至65亿美元，平均募资规模也从2700万美元升至5400万美元。2026年上半年的数据延续了少数大型项目抬高整体募资额的趋势。

对于下半年，德勤预计东南亚仍有较为充足的上市项目储备，投资者情绪改善和利率环境趋于宽松也将提供支持。但全球经济不确定性、估值分歧和上市后的股价表现，仍会影响企业的上市安排。